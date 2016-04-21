Уникальный исторический поезд прибудет во Владивосток ко Дню Победы

«Агитпоезд «Армия Победы» в рамках всероссийской акции отправится из Москвы сегодня, 20 апреля. Поезд объединит десятки городов по пути Транссибирской магистрали. Конечной точкой транзита станет железнодорожный вокзал Владивостока. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в столицу Приморья уникальный состав прибудет 8 мая.

Как сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте внутренней политики, акция проводится Министерством обороны при поддержке Президента России Владимира Путина.

«В железнодорожный состав из 22 вагонов включено девять платформ с исторической военной техникой, четыре стилизованных вагона-теплушки с тематическими экспозициями, медицинский вагон и передвижные выставки», – сообщили в ведомстве.

Участники акции передадут ветеранам Приморья копию Знамени Победы, после чего присоединятся к празднованию 71-й годовщины Великой Победы во Владивостоке.

Отметим, в этом году Приморье будет отмечать День Победы не менее масштабно, чем в прошлом. Каждый из муниципалитетов подготовит свою особенную праздничную программу. На главном параде во Владивостоке будет задействовано почти полторы тысячи военнослужащих и 49 единиц боевой техники. В торжественном шествии «Бессмертного полка» планируют принять участие более 30 тысяч приморцев. Особенностью празднования в этом году также станет 30-залповый салют.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.