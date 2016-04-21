Русфонд: Дети Приморья нуждаются в вашей помощи

Деловая газета "Золотой Рог" и Русфонд продолжают благотворительный проект

Лиза ТЕРЕХИНА (на верхнем фото), 2 года, сахарный диабет 1 типа, требуется инсулиновая помпа и расходные материалы к ней. 199 676 руб.

- Болезнь у дочки обнаружили в августе 2014 года. Лиза начала резко терять вес, хотя ела как обычно. Мы обратились к врачу, и выяснилось, что уровень сахара в крови у дочки почти в пять раз превышает норму. Лизу срочно отправили в Приморский краевой центр диабета и эндокринных заболеваний, положили в реанимацию. Дочь была в состоянии, близком к коме. Врачи диагностировали сахарный диабет, научили меня делать уколы, прописали диету. С тех пор приходится делать до 12 инъекций инсулина в сутки – это очень много. И как объяснить маленькому ребенку, что они необходимы, – Лиза боится, прячется, ей больно. Но, несмотря на все наши усилия, сильные скачки сахара продолжаются. В феврале этого года у дочки произошел тяжелый приступ, она опять оказалась в больнице. Врач настоятельно рекомендует установить Лизе инсулиновую помпу. Но в крае очень большая очередь на помпы по квоте, когда удастся получить, непонятно. А оплатить помпу у меня нет возможности. Живем с дочкой вдвоем на социальные выплаты. Прошу вашей помощи!

Екатерина ТЕРЕХИНА, г.Владивосток.

Эндокринолог Детской поликлиники № 3 Ольга ТРАХТЕНБЕРГ (г. Владивосток): «У Лизы диабет протекает крайне нестабильно. Девочку необходимо перевести на помповую инсулинотерапию – это единственная возможность компенсировать заболевание».

Коля ПОЛУСМАК, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 199 620 руб.





- При рождении у сына произошла остановка дыхания, врачи едва спасли его. Целый месяц Коля провел в реанимации, дышал через аппарат искусственной вентиляции легких. Выписали нас под наблюдение невролога. У сына была сильная спастика рук и ног, он отставал в развитии, в девять месяцев Коле поставили диагноз ДЦП. С тех пор мы активно лечимся в разных реабилитационных центрах. Очевидное улучшение в состоянии сына произошло после того, как в прошлом году он прошел лечение в Институте медицинских технологий (ИМТ). Оплатить лечение нам помогли читатели Русфонда, спасибо вам большое! У Коли теперь лучше работает правая рука, он научился стоять, пытается ходить с поддержкой. В интеллектуальном плане сын не отстает от своих ровесников – сейчас на дому проходит программу третьего класса, хорошо учится, увлекается компьютером. Необходимо продолжать лечение, но оплатить его я не могу, одна воспитываю сына. Живем на Колину пенсию по инвалидности и мое пособие. Помогите, пожалуйста!

Светлана ПОЛУСМАК, г. Фокино.

Невролог ИМТ Елена МАЛАХОВА (г. Москва): «Коле необходима повторная госпитализация для продолжения восстановительного лечения. Мы постараемся улучшить координацию движений, повысить двигательную активность мальчика».

Марина ДУБРОВСКАЯ, 7 лет, сахарный диабет 1 типа, требуются расходные материалы к инсулиновой помпе. 136 157 руб.





Диабетом дочка болеет уже четыре года. Первое время скачки сахара были очень сильными, приходилось делать до десяти уколов инсулина в день, каждые два часа измерять показатели глюкозы, соблюдать строжайшую диету. Но все это не помогало. Ситуация изменилась в 2015 году, после того как Марине установили инсулиновую помпу. Приобрести ее нам помогли читатели Русфонда, огромное всем спасибо! Состояние дочки улучшилось, уровень сахара приблизился к норме, стабилизировался. В сентябре Марина пошла в первый класс, учиться ей нравится. Помпа стала настоящим нашим спасением. Но к помпе нужны расходные материалы, а они стоят дорого. Купить их у нас нет возможности, в семье двое детей, денег сейчас не хватает, муж недавно попал под сокращение. Просим вас еще раз о помощи.

Юлия АЛЕКСЕЕВА, г. Владивосток.

Главный эндокринолог Приморского края Любовь ШАПКИНА (г. Владивосток): «У Марины диабет протекает тяжело, с большими перепадами уровня сахара в крови. Сейчас благодаря помпе уровень глюкозы стабилизировался, качество жизни девочки улучшилось. Помповую инсулинотерапию нужно продолжать».

Основные способы перевода пожертвований

1. Через банк

Прийти с реквизитами фонда (см. справку о Русфонде) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (Например: Пожертвование на лечение Наташи и Милены Иващенко. НДС не облагается).

2. Через терминал QIWI (КИВИ)

Выберите кнопку «Оплата услуг», затем «Другие», затем кнопку «Благотворительность» и «Российский фонд помощи». Введите свой номер телефона и внесите пожертвование. Внимание: эта помощь безадресная. Если вы хотите, чтобы пожертвование поступило именно детям из Приморского края или конкретному ребенку, то после перевода сообщите его имя и фамилию нам по телефону: 8-914-790-93-31.

3. Через банковскую карту

Зайдите на приморскую страничку Русфонда rusfond.ru/vladivostok выберите раздел «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.

4. Другие способы

На сайте rusfond.ru вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом салоне связи «Евросеть», «Связной», МТС, «МобилЭлемент», «АльтТелеком», оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему Яндекс.Деньги, «Contact» и «Лидер», получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 98 региональных партнерских СМИ.

С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на «Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

Только в 2015 году более 6 млн телезрителей и читателей Русфонда помогли 2596 детям России и СНГ, собрав и пожертвовав свыше 1,578 млрд руб. За 2016 год собрано 424 810 482 руб., помощь получили 517 тяжелобольных детей.

За 19 лет частные лица и компании пожертвовали в Русфонд свыше 7,8 млрд руб. (по состоянию на 4.04.2016), на эти деньги возвращено здоровье более чем 15 тысячи детей. Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане.

Фонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награжден памятным знаком «Милосердие» № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда Лев Амбиндер – член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека.

Дополнительную информацию о Русфонде можно найти на rusfond.ru.

Реквизиты: Благотворительный фонд «РУСФОНД», ИНН 7743089883, КПП 774301001, р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.

Назначение платежа: Пожертвование на лечение фамилия и имя ребенка. НДС не облагается.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru;

e-mail: rusfond@ rusfond.ru.

Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благотворительная линия МТС), факс 8-(495)- 926-35-63.

Русфонд в Приморском крае: 8-914-790-93-31, maik-dv@yandex.ru, бюро Русфонда в Приморском крае.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.