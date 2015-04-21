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"Благое дело" открыло во Владивостоке благотворительную студию Mori
Во Владивостоке состоялась презентация нового проекта молодежного отдела АНО "Благое дело". В самом центре столицы Приморья на Владивостокском Арбате (ул. Адмирала Фокина, 7) открылась благотворительная студия Mori.
Новым проектом Автономная некоммерческая организация "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»" отмечает свое семилетие.
"Открывая благотворительную студию Mori, мы хотим создать социально значимую площадку с большим творческим потенциалом. Это место станет своеобразным выставочным центром, где можно увидеть не только изделия, сделанные руками людей с ограничениями по здоровью, но и работы молодых авторов, художников, керамистов, дизайнеров, не чуждых идеям благотворительности. Кроме того, разрабатывается сайт о деятельности студии, на котором будет открыт интернет-магазин. Выставочная площадка на Владивостокском Арбате и онлайн-ресурс помогут показать весь наш творческий потенциал жителям и гостям Приморья, привлечь потенциальных заказчиков на данную продукцию. Тем самым, мы сможем заработать дополнительные средства для реализации социальных программ Автономной некоммерческой организации "Благое дело", общественных организаций инвалидов и других социальных организаций и фондов", - рассказал Геннадий Антропов, директор Автономной некоммерческой организации (АНО) «Благое дело».
Студия Mori станет первой благотворительной площадкой во Владивостоке с широким авторским ассортиментом не только керамической продукции. Уже идет подготовка новых рабочих мест для людей с ограничениями по здоровью, но неограниченными творческими способностями, чтобы "Благое дело" смогло более масштабно выйти на сувенирный рынок.
Работа творческой студии будет расписана по дням. Здесь будут проходить встречи с мастерами по керамике, дереву, металлу и другим направлениям, а также мастер-классы для всех желающих любого возраста.
Опыт создания подобных площадок у "Благого дела" уже есть. С 2010 года по его инициативе работает Социально-культурный центр для людей с ограничениями по здоровью в обществе инвалидов Первомайского района Владивостока, теперь начинается сотрудничество с обществом инвалидов Фрунзенского района. АНО «Благое дело» и ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» ведут совместный проект по поддержке семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, а также по развитию доступной арт-среды.
"АНО "Благое дело" активно поддерживает и продвигает молодежные инициативы. Широко известны проекты "Прививка от равнодушия", "Анатомия творчества" и другие, которые на себя взяли наши волонтеры – студенты, выпускники Владивостокского художественного училища, студенты академии искусств и просто активная молодежь. Студия Mori, что в переводе с японского означает "лес", необходима для нас, как воздух. Теперь, гуляя по излюбленному месту отдыха в сторону набережной, жители и гости Владивостока, смогут зайти к нам студию, посмотреть, чем мы живем, что мы можем творить, купить для себя авторский сувенир на память, сделать заказ на керамическую продукцию, и конечно же, взять в руки глину самим и сделать свою первую чашку, например, в японской технике под руководством нашего мастера-волонтера", - добавил Геннадий Антропов, приглашая всех жителей и гостей приморской столицы в гости.
Досье "Золотого Рога": Автономная некоммерческая организация "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»" была зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов по зрению, детей и взрослых с отставанием развитии, поддержка семей.
Автор фото - Марина Божко.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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