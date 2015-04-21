www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Жительнице Приморья, задавшей вопрос Президенту, окажут помощь

21 Апреля 2015, 15:38 | Приморье

Наталье Воронцовой - жительнице Приморья, задавшей вопрос Владимиру Путину, окажут помощь. Об этом 20 апреля сообщил вице-губернатор края Павел Серебряков. По его словам, в настоящий момент женщина находится в декретном отпуске, и она действительно нуждается в социальной поддержке, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

«По поручению главы региона Владимира Миклушевского специалисты социальной службы встретились с Натальей. Они выяснили, что женщина воспитывает двоих детей и семья находится в сложном материальном положении. Мы договорились, что уже завтра Наталья напишет заявление на материальную помощь, которая будет выплачена нуждающейся семье в ближайшие дни», – сообщил заместитель губернатора Приморья.

Также Наталья Воронцова рассказала о том, что ее старший сын увлекается хоккеем. Сейчас парень тренируется на базе спорткомплекса «Полюс», но мечтает заниматься на льду концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена».

«В недавно открывшуюся детскую школу “Адмирал” продолжается набор детей разной возрастной категории. В настоящий момент под руководством квалифицированных тренеров уже проходят обучение более 200 детей. По поручению губернатора сейчас мы рассматриваем возможность о переводе старшего ребенка Натальи из "Полюса" в детскую секцию этого хоккейного клуба», – обозначил Павел Серебряков.

Кроме этого, жительнице Владивостока помогут с устройством младшего ребенка в детский сад.

«Сейчас малышу 1,5 года, но Наталья готова выйти на работу. Если ребенок пойдет в детский сад, мама-декретница сможет вернуться к трудовой деятельности. Это также позволит повысить материальный достаток семьи», – рассказал заместитель главы региона.

Напомним, во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным 16 апреля прозвучал вопрос от жительницы Приморья Натальи Воронцовой. Женщина озвучила вопрос, интересующий многих россиян, - снижение доходов и рост цен.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский моментально отреагировал на вопрос местной жительницы – поручил профильному департаменту лично встретиться с женщиной и выяснить конкретику проблемы, а при необходимости – оказать помощь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: спорт  приморье  фетисов арена  Путин  помощь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru