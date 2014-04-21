www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.91 р. 100 JPY: 60.36 р.
EUR: 76.68 р. 10 CNY: 97.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Самыми активными участниками конкурса журналистов в рамках Медиасаммита стали районные и городские газеты

21 Апреля 2014, 18:51 | Приморье
Председатель жюри конкурса журналистов, который проходит в рамках Дальневосточного Медиасаммита, Елена Баркова удивлена и восхищена творческим подъемом коллег из приморской глубинки, по ее словам именно они стали самыми активными участниками конкурса, сообщает оргкомитет саммита.
 
- Знаете, кто прислал первую заявку на Журналистский конкурс? «Заветы Ленина» - районная газета из поселка Ольга. Самыми активными участниками журналистского конкурса, к моему удивлению, стали именно районные и городские газеты, - говорит Елена Баркова.
 
По словам председателя жюри, большую помощь в разъяснении положения конкурса оказал Роскомнадзор по Приморскому краю. Отдел по контролю за СМИ учреждения проводит очередные семинары в городах края и информирует редакции самых отдаленных районов о конкурсе, сообщили ZRPRESS.Ru в Оргкомитете Первого Дальневосточного Медиасаммита.
 
«Журналисты из глубинки рады тому, что наконец-то у них появится возможность сравниться своим профессионализмом с коллегами. Общая цифра участников меняется каждый час. У меня лично в работе сейчас 12 заявок, но на этом этапе члены жюри работают автономно по своим направлениям. Через неделю соберемся, подведем предварительные итоги…», - сообщила Елена Баркова.
 
Ежедневно к председателю жюри поступают вопросы от тех, кто хочет принять участие в конкурсе. «Например: можно ли одной редакции подать заявки на участие в двух и более номинациях?  «Отвечаю: редакция может подать одну заявку на социальную акцию или лучшее СМИ, вторую подаст сам журналист, но только в одну номинацию, его коллега – в другую номинацию… - говорит председатель жюри. - Второй вопрос: высылать ли оригиналы номеров газеты? Достаточно «сканов», но обязательно привезите их на МедиаСаммит – есть шанс попасть на выставку. Повторяю - конкурс не ангажированный. Ждем новых открытий», - говорит председатель жюри.
 
 Первый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет во Владивостоке 15-16 мая. На него соберутся представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР. Организаторами форума выступает Приморское краевое отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет.
 
Также на МедиаСаммите во Владивостоке подведут итоги конкурса для журналистов и СМИ. Почетный приз будет присужден "За верность профессии" по выбору приморских журналистов. 
 
Издательская компания "Золотой Рог" выступает партнером Первого Дальневосточного Медиасаммита.
 
 
 
Автор:
Теги: дальневосточный медиасаммит  журналистика 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru