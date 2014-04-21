Самыми активными участниками конкурса журналистов в рамках Медиасаммита стали районные и городские газеты

Председатель жюри конкурса журналистов, который проходит в рамках Дальневосточного Медиасаммита, Елена Баркова удивлена и восхищена творческим подъемом коллег из приморской глубинки, по ее словам именно они стали самыми активными участниками конкурса, сообщает оргкомитет саммита.

- Знаете, кто прислал первую заявку на Журналистский конкурс? «Заветы Ленина» - районная газета из поселка Ольга. Самыми активными участниками журналистского конкурса, к моему удивлению, стали именно районные и городские газеты, - говорит Елена Баркова.

По словам председателя жюри, большую помощь в разъяснении положения конкурса оказал Роскомнадзор по Приморскому краю. Отдел по контролю за СМИ учреждения проводит очередные семинары в городах края и информирует редакции самых отдаленных районов о конкурсе, сообщили ZRPRESS.Ru в Оргкомитете Первого Дальневосточного Медиасаммита.

«Журналисты из глубинки рады тому, что наконец-то у них появится возможность сравниться своим профессионализмом с коллегами. Общая цифра участников меняется каждый час. У меня лично в работе сейчас 12 заявок, но на этом этапе члены жюри работают автономно по своим направлениям. Через неделю соберемся, подведем предварительные итоги…», - сообщила Елена Баркова.

Ежедневно к председателю жюри поступают вопросы от тех, кто хочет принять участие в конкурсе. «Например: можно ли одной редакции подать заявки на участие в двух и более номинациях? «Отвечаю: редакция может подать одну заявку на социальную акцию или лучшее СМИ, вторую подаст сам журналист, но только в одну номинацию, его коллега – в другую номинацию… - говорит председатель жюри. - Второй вопрос: высылать ли оригиналы номеров газеты? Достаточно «сканов», но обязательно привезите их на МедиаСаммит – есть шанс попасть на выставку. Повторяю - конкурс не ангажированный. Ждем новых открытий», - говорит председатель жюри.

Первый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет во Владивостоке 15-16 мая. На него соберутся представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР. Организаторами форума выступает Приморское краевое отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет.

Также на МедиаСаммите во Владивостоке подведут итоги конкурса для журналистов и СМИ. Почетный приз будет присужден "За верность профессии" по выбору приморских журналистов.