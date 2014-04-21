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Храмы Приморья на Пасху посетили тысячи жителей края
20 апреля 2014 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин и епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, возглавили Пасхальный Крестный ход от Покровского кафедрального собора к центральной площади.
В шествии приняли участие порядка двух тысяч человек - духовенство епархии, представители власти, казачества, прихожане и общественность. От собора шествие прошло по Океанскому проспекту к центральной площади Владивостока, где архиереи епархии возглавили служение Пасхального молебна.
Митрополит Вениамин обратился к владивостокцам с архипастырским словом, в котором, в частности, особо отметил важность духовного единения всего православного народа:
- В Светлый день Пасхи Христовой в наших сердцах остается забота о судьбах братских народов, принявших Крещение в великой купели Днепра. С тех пор практически тысячелетие Русь Святая оставалась неделимой во Христе. Русский, украинский, белорусский народы являлись единым православным народом по своему духу. Этот народ-Богоносец воспринял истинную веру во Христа и пронес ее через все века. И по сей день среди духовно разлагающегося мира Русь Святая продолжает стоять в Православии. Вот почему единый православный народ пытаются разделить, чтобы ввергнуть в братоубийственную войну! Станем же, братья и сестры, вместе с воскресшим Христом против глобальной адской силы, станем за дом Пресвятой Богородицы, за Святую Русь – за родину нашего единого православного народа!
От лица городской администрации с праздником Пасхи приморскую столицу поздравила зам.главы Владивостока Елена Борисовна Щёголева. Пасхальные торжества на центральной площади продолжились народными гуляниями и выступлением творческих коллективов. Пасхальный концерт был организован при содействии городских властей. А священники раздали верующим символ пасхальной радости – крашенное куриное яйцо.
Накануне праздника Пасхи Христовой по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин вручил очередные богослужебно-иерархические награды клирикам Владивостокской епархии.
За усердное и ревностное служение Церкви Христовой правом ношения креста с украшением поощрены: протоиерей Ростислав Мороз, настоятель Казанского храма г.Владивостока, руководитель епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации; а также протоиерей Виктор Жильцов, ключарь Кафедрального Никольского собора г.Владивостока, руководитель отдела епархии по взаимодействию с Вооруженными силами РФ.
В ночь на 20 апреля в храмах Приморской митрополии прошли праздничные Пасхальные богослужения – Полунощница, Крестный ход, Пасхальная заутреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил Пасхальные богослужения в Покровском кафедральном соборе в присутствии порядка полутора тысяч прихожан. Епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии – в Успенском храме Владивостока, где на праздник собралось около четырехсот человек.
На праздничных богослужениях присутствовали представители власти – в их числе вице-губернатор Приморского края по вопросам взаимодействия с федеральными органами государственной власти, информационной и внутренней политики Александр Иванович Ролик; и заместитель руководителя аппарата администрации Приморского края Олег Анатольевич Мельников.
Владыка Вениамин по завершении Пасхальной заутрени похристосывался с прихожанами, раздав деревянное пасхальное яйцо. За богослужением пел Архиерейский хор. Пасхальное богослужение в Покровском соборе и Пасхальный Крестный ход к центральной площади Владивостока освещали представители телеканалов и информагентств.
Благочинный Покровского собора игумен Тихон (Иршенко) огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Также в Пасхальную ночь во всех храмах Владивостокской епархии было зачитано Пасхальное послание митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина.
Праздничные Пасхальные службы с участием архиереев прошли и в других кафедральных городах Приморской митрополии – Находке и Арсеньеве.
Так, епископ Находкинский и Преображенский Николай совершил Пасхальные богослужения в Казанском кафедральном соборе Находки. По традиции, за Пасхальной заутреней, как сообщает сайт Находкинской епархии, Его Преосвященство зачитал огласительное Слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
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