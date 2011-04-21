Коррупция в ГИБДД дошла до абсурда

Приморские автомобилисты собирают в Интернете подписи за отставку руководства краевого ГИБДД. Они открыли специальный интернет-сайт, на котором собирают подписи под обращением к руководству страны с просьбой отправить в отставку начальников УГИБДД края, которые, по мнению авторов послания, не могут решить проблему с поборами при прохождении технического осмотра в регионе, пишет Gudok.Ru.

Владельцы машин утверждают: их лишили законного права на прохождения техосмотра, совершение регистрационных действий, связанных с эксплуатацией автомобилей в органах ГИБДД по государственным расценкам. «За каждое обращение в органы ГИБДД мы вынуждены переплачивать сверх государственных платежей от 3 до 5 тысяч рублей. Фактически на территории Владивостока и Приморского края происходит сращивание коммерческих структур и органов Госавтоинспекции», - говорится в обращении.

Власти обсуждали проблему неоднократно. Но ничего не изменилось. Отчаявшись переломить ситуацию собственными силами, автомобилисты обратились за помощью к представителю Приморья в Совете Федерации Владимиру Кикотю.

На расширенном заседании профильного комитета Законодательного собрания Приморья, где обсуждали эту проблему, сенатор обрисовал схему «техосмотра»:

- Граждан, которые приехали на пункт техосмотра, заставляют заключать договор на коммерческие услуги в виде заполнения бланков, квитанций. При этом сам договор не отдается, квитанции не выдаются. Но не заплатив деньги, ты не получишь талон.

Стоимость «консультаций» зависит от размера и назначения автомобиля. Для легкового в большинстве районов края она составляет 3,5 тысячи рублей, грузового - 4,5, автобуса - 5,9 тысячи рублей. Конечно, если в консультации не нуждаешься, можешь и не платить. Но что бывает в этом случае, ясно из жалобы автобусных перевозчиков, зачитанной и.о. главы города Арсеньев Александром Горбуновым.

«На протяжении 2010 года все автотранспортные средства наших предприятий проходили техосмотр без оплат услуг сторонним организациям. И признавались по результатам проведения техосмотра технически исправными. Начиная с января 2011 года, все автобусы оказались непригодными для эксплуатации. Однако после оплаты стоимости консультационных услуг некоему коммерсанту в сумме 5900 рублей автобусы без проблем проходят техосмотр. То есть существует явный сговор инспекторов с предпринимателем...»

- Я дал бы звание почетного финансиста тому, кто отработал эту схему «честного» отъема денег у граждан при прохождении техосмотра. Она настолько хороша, что даже прокуратура не может найти в ней изъяна, - сказал на заседании глава администрации города Артем Владимир Новиков.

Старший помощник прокурора Приморского края Ирина Володина только разводит руками.

- В ходе проверок мы выявляем факты нарушений. К примеру, в Спасске-Дальнем без оплаты вообще невозможно заехать на пункт технического осмотра, - утверждает она. - Однако даже по этим фактам возбудить уголовное дело вряд ли получится - недостаточен ущерб.

Корень проблемы прокуратура видит в просчетах организационно-штатной политики. Однако, по словам и.о. начальника УВД по Приморскому краю Сергея Наумова, до 2009 года инспекторов, проводящих техосмотр, работало чуть больше 50, а сейчас почти 160. Но теперь инспекторы стали гораздо внимательнее и жестче относиться к осмотру машин. Отсюда и недовольство.

Владимир Кикоть предложил увеличивать количество пунктов техосмотров - возросшая конкуренция снизит цены. Однако и на это большой надежды у автолюбителей нет.

Водители настаивают на том, чтобы в край была направлена специальная комиссия для проведения открытой служебной проверки. Автомобилисты призывают генерального прокурора РФ Юрия Чайку выступить с требованием в суде от имени обманутых автовладельцев и вернуть суммы, полученные за «коммерческий» техосмотр. Также приморские владельцы машин требуют публичной проверки руководства краевого ГИБДД на детекторе лжи в прямом эфире телевидения с вопросом «о личной заинтересованности в коммерческих услугах автомагазинов».