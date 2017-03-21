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Владивосток поборется за звание "Столицы Часа Земли"
Более 80 российских городов уже присоединились к самой массовой экологической акции в мире. По всей стране в Час Земли 25 марта в 20:30 пройдут велопробеги, флешмобы, концерты и другие мероприятия. Девиз акции Час Земли-2017 – «Меняй себя, а не планету!», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Конкурс городов
WWF России объявляет о старте конкурса на звание столицы акции «Час Земли». Город, жители которого будут наиболее активно участвовать в акции, получит награду – статуэтку с гравировкой его названия – и статус «Столицы Часа Земли». Кроме того, представители администрации победившего города будут приглашены на центральную площадку акции в Москве в следующем году, сообщили "Золотому Рогу" в Амурском филиале WWF России.
Награда будет представлена на пресс-конференции, посвященной предстоящей акции, 23 марта в Москве в МИА «Россия сегодня». Итоги конкурса будут подведены 29 марта. Соревнование городов за звание столицы акции с 2017 года станет ежегодным, а главный приз – переходящим.
Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, жителям нужно отметить свое местоположение на карте на официальном сайте Часа Земли – 60.wwf.ru. В конкурсе участвуют 100 крупнейших городов России. При выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своем городе, и численность населения. Пока больше всего меток на карте оставили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска и Саратова.
Мероприятия в Час Земли
Принять участие в Часе Земли можно не только выключив свет, но и посетив одну из площадок акции. Информацию о мероприятиях в более чем 80 городах страны можно найти в специальном разделе на сайте акции.
В Москве в Час Земли будет выключена подсветка более чем у 1600 зданий, а основные мероприятия традиционно пройдут на Красной и Тверской площадях. У стен Кремля, как ожидается, состоится экологический флешмоб с выкладыванием свечами символа акции – 60 минут. На Тверской площади возле памятника Юрию Долгорукому в 20:30 будет символически «выключен свет» во всем городе с помощью специального рубильника. Кроме того, запланирован велопробег по центру города, маршрут которого уточняется.
Традиционные велопробеги пройдут в Великом Новгороде, Владимире, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Новороссийске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, Ульяновске, Хабаровске, Благовещенске и многих других городах.
Час Земли в бассейне Амура
В Приморском крае присоединиться к международной акции Час Земли жителей региона пригласил губернатор Владимир Миклушевский. 25 марта с 20.30 до 21.30 планируется отключить во Владивостоке подсветку здания Администрации Приморья, Золотого моста и моста на остров Русский и ряд других крупных объектов.
Во Владивостоке Российский Союз Молодежи приглашает всех желающих 25 марта в 20.30 на площадку возле кинотеатра «Иллюзион» на выступление THE MOST SHOW с огненно-пиротехническими и световыми перфомансами и розыгрыш призов с символикой Часа Земли.
А еще в Приморье, где всю зиму при поддержке WWF России Центра «Амурский тигр» совместно с Департаментом охотнадзора шла подкормка копытных в местах амурского тигра, в одном их охотничьих хозяйств состоится праздничная акция, приуроченная к Часу Земли. Эта надпись будет выложена сыпучими кормами на подкормочной площадке. Таким образом, приморские кабаны и олени тоже приобщатся к экологической акции и встретят весну сытыми и здоровыми.
Отметят международную акцию и в национальном парке «Бикин». Здесь 25 марта в селе Красный Яр впервые состоится День охотника – удэгейский праздник «Ва:кчай ни», который завершится в Час Земли шаманским обрядом у костра.
В Хабаровске министерство природных ресурсов региона приглашает к участию в Часе Земли предприятия и организации, а также жителей края. В знак неравнодушия к будущему планеты участникам акции предлагается выключить свет и бытовые электроприборы 25 марта с 20.30 до 21.30. Также на время акции будет отключена подсветка административных зданий правительства региона.
В Благовещенске всемирную акцию «Час земли» поддержат велопробегом «Велосветлячки». Уже второй год в Час Земли его организует в областной столице клуб велотуризма «Два колеса». Велосипедисты прихватят с собой фонарики или светодиодные ленты и после отключения подсветки административных зданий на площади Ленина в 20:30 проедут порядка 5 км по Набережной и по тротуарам центральных улиц.
В этот же день, 25 марта в 20:30 Дружина охраны природы «Барс» БГПУ приглашает студентов собраться в Амурской областной научной библиотеке. В программе: викторина, посвященная Году особо охраняемых природных территорий, игры на экологическую тему, лотерея, победители которой получат призы с символикой Часа Земли, и театр теней, подготовленный студентами БГПУ.
Как пройдет Час Земли в других городах России
Одними из первых Час Земли встретят жители Петропавловска-Камчатского, где будет выключена подсветка здания администрации городского округа. В Красноярске в Час Земли будет чем заняться не только взрослым, но и детям. Днем 25 марта в ТК «Планета» пройдет акция по обмену использованных батареек на призы от WWF, будет организован бесплатный фейс-арт, конкурсы и викторины. Вечером в культурном пространстве Каменка можно будет поучаствовать в мастер-классе по изготовлению экосумок, послушать акустический концерт и посмотреть на световое шоу с фонариками.
В Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова состоится праздничный концерт, будет отключена подсветка Эрмитажа, телебашни и других знаковых зданий. В Архангельске в музее Гостиный двор можно будет послушать джазовый концерт, а в 20:30 организаторы зажгут свечи и проведут экологическую викторину. В Мурманске пройдет велозаезд, старт и финиш которого ожидаются на центральной площади города Пять углов, а также флешмоб со свечами.
Акция Час Земли-2017
Час Земли – инициированная WWF экологическая акция, которая проходит по всему миру в десятый раз. Ее цель – призвать людей проявить неравнодушие к будущему планеты и в знак этого выключить свет на один час.
«Меняй себя, а не планету» – таков слоган кампании WWF России, приуроченной к Часу Земли-2017. Главная цель глобальной акции – привлечь внимание к ограниченности ресурсов нашей планеты и призвать людей бережно и ответственно относиться к тому, что дает нам природа. В этом году, объявленном Годом экологии – главной темой акции в России станет экологическая ответственность. В течение всей кампании Всемирный фонд дикой природы будет рассказывать о том, как человек воздействует на природу и каковы будут последствия этого воздействия. Что случится с землей, водой, лесом и воздухом к середине XXI века? А главное – что каждый из нас может предпринять уже сегодня, чтобы не потерять эти жизненно важные ресурсы?
Акция Час Земли организована WWF России при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
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