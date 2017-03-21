ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ

Доступное образование, востребованные профессии, достойная зарплата.

Лицензия № 102, серия 25П01 № 0000966. Свидетельство о государственной аккредитации № 106, серия 25А01 № 0000531. На правах рекламы

принимает на учебу граждан РФ, иностранных граждан по специальностям «Судовождение»,

«Эксплуатация судовых энергетических установок»

Зачисление без вступительных испытаний, на договорной основе. Прием документов с 1 июня по 15 августа 2017 года.

В период обучения предусмотрены плавательные практики на судах заграничного плавания в течение 12 месяцев.

По результатам собеседования в судоходных компаниях лучшим курсантам в период плавательных практик выплачивается денежное вознаграждение. Окончившие колледж получают диплом государственного образца, морские документы международного образца. Трудоустройство на командные должности в российские или иностранные судоходные компании.

Дни открытых дверей 6 и 7 апреля 2017 г. в 11:00

Адрес ВМК: 690013, г. Владивосток, ул. Каплунова, 7

Телефоны приемной комиссии: (423) 265-82-97, 265-82-94

E-mail: priemcom@mail.ru, maritec@mail.ru, сайт: www. vladtech.ru

Мы в соцсети «Вконтакте»





