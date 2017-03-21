Владивостокский филиал САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

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До 15 апреля продолжается приём документов на 2016-2017 учебный год

Диплом государственного образца СПбГУП

Заочное обучение. Круглогодичное зачисление.

Экзаменационная сессия 1 раз в год

Программы повышения квалификации, довузовская подготовка и подготовка к ЕГЭ

690091, г. Владивосток,

ул. Вс. Сибирцева, 15

тел.: 8 (423) 22-66-919, 222-44-04,

gup-vl.ru, vl-gup@yandex.ru

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