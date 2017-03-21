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ЧOУ "Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа" (ЧОУ ВМСОШ) - это образование будущего здесь и сейчас

21 Марта 2017, 14:34 | Приморье

Уважаемые будущие ученики и родители! Обучение во Владивостокской международной школе - это:

 уникальная возможность обучаться английскому и корейскому языку у преподавателей - носителей языка;

 освоить традиционную Российскую программу и получить аттестат государственного образца;

 изучить дополнительную американскую образовательную программу «Школа завтрашнего дня» на английском языке, получить диплом и возможность поступить в образовательные учреждения англоязычных стран;

 обучаться в дошкольных группах по программе подготовки к школе с дополнительным изучением английского языка;

 получить возможность общения со сверстниками из Южной Кореи, Японии, ЮАР, Греции и других государств;

 выбрать индивидуальные или групповые занятия в кружках изобразительного искусства, лепки, информатики, игры на фортепиано, на гитаре, секциях по дзюдо, футболу;

 воспользоваться услугами психолога и логопеда.

Особенности организации учебно-воспитательного процесса:

 международная инновационная образовательная система;

 индивидуальный подход;

 современные технологии;

 диагностическое тестирование;

 игровые формы обучения для дошкольного и младшего школьного возраста;

 традиционные нравственные ценности;

 полупансион (пятидневная неделя с 9.00 до 17.00);

 организация горячего питания;

 организация доставки школьным автобусом.

Ждем Вас в экологически чистом районе Седанка по адресу: 690041, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Горького, 10, тел./факс 8 (423)233-40-03

E-mail: vlad-int-school@yandex.ru  www.vladins.com

Лицензия: серия 25Л01 №С000831, регистрационный номер 150 от 19.05.2015 г. Реклама

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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