Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ЧOУ "Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа" (ЧОУ ВМСОШ) - это образование будущего здесь и сейчас
Уважаемые будущие ученики и родители! Обучение во Владивостокской международной школе - это:
уникальная возможность обучаться английскому и корейскому языку у преподавателей - носителей языка;
освоить традиционную Российскую программу и получить аттестат государственного образца;
изучить дополнительную американскую образовательную программу «Школа завтрашнего дня» на английском языке, получить диплом и возможность поступить в образовательные учреждения англоязычных стран;
обучаться в дошкольных группах по программе подготовки к школе с дополнительным изучением английского языка;
получить возможность общения со сверстниками из Южной Кореи, Японии, ЮАР, Греции и других государств;
выбрать индивидуальные или групповые занятия в кружках изобразительного искусства, лепки, информатики, игры на фортепиано, на гитаре, секциях по дзюдо, футболу;
воспользоваться услугами психолога и логопеда.
Особенности организации учебно-воспитательного процесса:
международная инновационная образовательная система;
индивидуальный подход;
современные технологии;
диагностическое тестирование;
игровые формы обучения для дошкольного и младшего школьного возраста;
традиционные нравственные ценности;
полупансион (пятидневная неделя с 9.00 до 17.00);
организация горячего питания;
организация доставки школьным автобусом.
Ждем Вас в экологически чистом районе Седанка по адресу: 690041, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Горького, 10, тел./факс 8 (423)233-40-03
E-mail: vlad-int-school@yandex.ru www.vladins.com
Лицензия: серия 25Л01 №С000831, регистрационный номер 150 от 19.05.2015 г. Реклама
Новости тематики
- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ
- Владивостокский филиал САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
- ЧOУ "Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа" (ЧОУ ВМСОШ) - это образование будущего здесь и сейчас
- Владивостокский гидрометеорологический колледж приглашает абитуриентов
- Выпускные вечера в Приморье продлятся неделю
- "Мы должны развиваться, несмотря ни на что"
- Конфликты в школах Владивостока будут гасить специальные люди
- Во Владивостоке нахимовцы попробовали себя в роли пожарных
- Во Владивостоке ДВФУ приглашает на День открытых дверей
- В ДВФУ изобрели уникальную технологию прогнозирования землетрясений
Новости раздела
- Бизнес-Гороскоп: Водолеям купание в роскоши пока не светит
- Жителей и гостей Приморья зовут на пешую прогулку по хребту Чандолаза
- Владивосток поборется за звание "Столицы Часа Земли"
- За подснежниками в Ботанический сад
- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ
- Владивостокский филиал САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
- ЧOУ "Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа" (ЧОУ ВМСОШ) - это образование будущего здесь и сейчас
- Владивостокский гидрометеорологический колледж приглашает абитуриентов
- Погода на предстоящей недели в Приморье будет неустойчивой
- Экологию в Приморье усилят географией
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На Дальнем Востоке женщина нашла у дороги 24 слитка золота
- Visa разрешила банкам брать комиссию за снятие денег из банкоматов
- За бесплатные "дальневосточные гектары" просят по 30 тысяч рублей
- Приморская Бизнес-Премия вышла на полуфинал
- Всем владивостокцам, сдающим квартиры в наем, придется это сделать
- Названы те, кто засыпал Приморье угольной пылью
- Курс рубля к доллару скоро составит 67,5
- Секретные свидетели заявили, что они опасаются директора ТИНРО-центра на свободе
- Жителям Владивостока рекомендовано ограничить пребывание на улице
- В Приморье на дальневосточном гектаре предлагают выращивать даже коноплю