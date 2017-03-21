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Владивостокский гидрометеорологический колледж приглашает абитуриентов
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Специальности
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Дневное отделение
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Заочное отделение (частично дистанционно)
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База обучения
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Условия обучения
|
База обучения
|
Условия обучения
|
Метеорология
|
9, 11 кл.
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Бесплатно
|
9, 11 кл.
|
Договор., бюджет
|
Радиотехнические информационные системы
|
9, 11 кл.
|
Бесплатно
|
9, 11 кл.
|
Договор., бюджет
|
Право и организация социального обеспечения
|
11 кл.
|
Договорн.
|
9, 11 кл.
|
Договорн.
|
Pациональное использование природохозяйственных комплексов
|
9, 11 кл.
|
Бесплатно
|
-
|
-
|
Садово-парковое и ландшафтное строительство
|
-
|
-
|
9, 11 кл.
|
Договорн.
|
Земельно-имущественные отношения
|
9, 11 кл.
|
Бесплатно
|
9, 11 кл.
|
Договорн.
|
Экономика и бухгалтерский учет
|
-
|
-
|
9, 11 кл.
|
Договорн.
На заочном отделении возможно дистанционное обучение без отрыва от работы
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. Заявление о приеме на имя директора колледжа
2. Паспорт и его копия
3. Документ об образовании и его копия
4. Шесть фотографий (3x4)
5. Копия страхового свидетельства (пластиковая карточка)
6. Медицинская справка
7. Копия трудовой книжки и свидетельства о браке (для заочного отделения)
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
дневное отделение - с 1 июня 2017 г.
Заочное отделение - в течение года
Наш адрес:
690091, г. Владивосток,
ул. Октябрьская, 13
Телефоны:
2-45-93-54 - дневное отделение
2-45-93-26 - заочное отделение
E-mail: zo-vgmt@mail.ru, pkvgmt@mail.ru
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