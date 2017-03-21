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Владивостокский гидрометеорологический колледж приглашает абитуриентов

21 Марта 2017, 14:25 | Приморье

Специальности

Дневное отделение

Заочное отделение (частично дистанционно)

База обучения

Условия обучения

База обучения

Условия обучения

Метеорология

9, 11 кл.

Бесплатно

9, 11 кл.

Договор., бюджет

Радиотехнические информационные системы

9, 11 кл.

Бесплатно

9, 11 кл.

Договор., бюджет

Право и организация социального обеспечения

11 кл.

Договорн.

9, 11 кл.

Договорн.

Pациональное использование природохозяйственных комплексов

 9, 11 кл.

Бесплатно

-

-

Садово-парковое и ландшафтное строительство

-

-

9, 11 кл.

Договорн.

Земельно-имущественные отношения

9, 11 кл.

Бесплатно

9, 11 кл.

Договорн.

Экономика и бухгалтерский учет

-

-

9, 11 кл.

Договорн.

 

На заочном отделении возможно дистанционное обучение без отрыва от работы

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

1. Заявление о приеме на имя директора колледжа

2. Паспорт и его копия

3. Документ об образовании и его копия

4. Шесть фотографий (3x4)

5. Копия страхового свидетельства (пластиковая карточка)

6. Медицинская справка

7. Копия трудовой книжки и свидетельства о браке (для заочного отделения)

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:

дневное отделение - с 1 июня 2017 г.

Заочное отделение - в течение года

Наш адрес:

690091, г. Владивосток,

ул. Октябрьская, 13

Телефоны:

2-45-93-54 - дневное отделение

2-45-93-26 - заочное отделение

E-mail: zo-vgmt@mail.ru, pkvgmt@mail.ru

www.vgmt.ru

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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