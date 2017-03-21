Погода на предстоящей недели в Приморье будет неустойчивой

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

В начале недели Приморский край окажется в зоне атмосферных фронтальных разделов, пройдут осадки различной интенсивности. В середине недели над краем пройдет высотный циклонический вихрь, который также вызовет в отдельных районах небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

Во второй половине рабочей недели ожидается рост атмосферного давления, и осадки начнут ослабевать. В четверг небольшие осадки сохранятся местами, а в пятницу прекратятся вовсе. Температурный фон без резких изменений. Ночью минимальная температура воздуха ожидается в пределах −1…−8 °С, при прояснениях до −14 °С. Дневной фон температуры воздуха выше нуля, от +1 °С до +8 °С, на юге местами +9…+12 °С.

Во Владивостоке погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Минимальная температура ночью −2…+2 °С, максимальная днём +4…+8 °С.

Иван КРЫШАН.