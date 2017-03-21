Бизнес-Гороскоп: Водолеям купание в роскоши пока не светит

Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта

ОВЕН. Сейчас нельзя исключать трудности материального характера. Регулируйте свои денежные средства таким образом, чтобы затраты не превышали поступлений. Пока не стоит тратиться на ремонт квартиры, даже мелочь, приобретенная с этой целью, пробьет дыру в бюджете и потянет за собой кучу сопряженных трат.

ТЕЛЕЦ. Во вторник вам лучше не заниматься серьезными финансовыми вопросами, так как высок риск элементарного обмана. В четверг и пятницу вы можете забыть что-то важное, не поленитесь записать в ежедневник свои деловые планы и встречи. В середине недели вероятны новые денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение вас порадует. В среду возможны интересные деловые предложения с хорошими перспективами, не упустите свой шанс. Воскресенье благоприятно для покупок новых вещей или приобретения билетов в театр.

РАК. Вам необходимо четко планировать свой бюджет, чтобы потом не переживать из-за неплатежеспособности. Не ленитесь - и у вас будет возможность хорошо заработать. Четверг - благоприятный день для заключения контрактов и соглашений, для проведения деловых встреч и решения разнообразных финансовых вопросов.

ЛЕВ. Новые денежные поступления в первой половине недели могут усыпить вашу бдительность, не переоценивайте своих финансовых возможностей. Не стоит пытаться спихнуть свои ошибки на коллег. Денег пока будет приходить немного, так что расходы не должны становиться беспредельными.

ДЕВА. В первой половине недели вероятны незначительные денежные поступления. Вторник - удачный день для финансовых дел, которые можно быстро закончить. В субботу и воскресенье будьте осторожны, возможно, что именно вам придется платить за дружескую пирушку.

ВЕСЫ. Понедельник - один из самых благоприятных дней в финансовом плане. В пятницу можно отправляться по магазинам за желанной покупкой. Суббота и воскресенье не время для азартных игр и рискованных ставок, особенно избегайте заключения «выгодных пари».

СКОРПИОН. Финансовое положение значительно улучшится. На этой неделе возможны удачные сделки и новые договоры, которые принесут хорошую прибыль. Возможны заманчивые предложения, ваши деловые и творческие идеи будут востребованы.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы можете заключить очень важные и выгодные контракты, но помните, что поспешность в действиях вам ни к чему. Нужно все обдумать и посоветоваться со специалистами. Во вторник и среду вероятны новые денежные поступления. В воскресенье постарайтесь не брать денег в долг.

КОЗЕРОГ. На этой неделе может появиться возможность получить спонсорскую помощь на развитие нового проекта, кредит или поддержку партнеров. Пятница - неудачный день для заключения контрактов и договоров. Финансовое положение скоро стабилизируется, но пока возможны проверки и недоверие начальства.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение стабильно, но роскоши вам никто не обещает. Хоть в чем-то нужно проявить скромность. Поэтому с планированием крупных покупок стоит подождать, постарайтесь быть благоразумными, и все к вам придет. В среду и четверг возможны разногласия с коллегами.

РЫБЫ. Финансовое положение достаточно стабильно и прочно, что позволит вам осуществить давние мечты. В среду или четверг возможны новые денежные поступления. В пятницу не стоит много тратить на новую одежду или развлечения.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.