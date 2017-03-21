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Жителей и гостей Приморья зовут на пешую прогулку по хребту Чандолаза

21 Марта 2017, 16:40 | Приморье

Приморский край уникален причудливыми ландшафтами, способными произвести на туристов незабываемое впечатление. К таким можно смело отнести хребет Чандолаз, гребневидные формы которого не оставят равнодушными любителей активного отдыха. 

Чандолаз — скальный массив в южной части Приморского края, расположенный между  городами Партизанск и Находка. Его протяженность составляет 7 км, а высота – 760 м. Чандолаз изобилует огромным количеством больших и малых пещер, среди которых и самая глубокая в Приморье - пещера Соляник (122 м). Поскольку некоторые из этих пещер доступны для посещения туристам, не имеющим специальной подготовки, хребет не первый год привлекает туристов всех возрастов.

На высоте 550 м над уровнем моря на Чандолазе расположился еще один интересный природный памятник – пещера-грот Сквозная. Естественные процессы выветривания разрушали скальный гребень с двух сторон, тем самым создавая пещеры, которые ныне соединились в единый грот протяженностью около 30 м.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  путешествие 



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