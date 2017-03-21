Жителей и гостей Приморья зовут на пешую прогулку по хребту Чандолаза

Приморский край уникален причудливыми ландшафтами, способными произвести на туристов незабываемое впечатление. К таким можно смело отнести хребет Чандолаз, гребневидные формы которого не оставят равнодушными любителей активного отдыха.

Чандолаз — скальный массив в южной части Приморского края, расположенный между городами Партизанск и Находка. Его протяженность составляет 7 км, а высота – 760 м. Чандолаз изобилует огромным количеством больших и малых пещер, среди которых и самая глубокая в Приморье - пещера Соляник (122 м). Поскольку некоторые из этих пещер доступны для посещения туристам, не имеющим специальной подготовки, хребет не первый год привлекает туристов всех возрастов.

На высоте 550 м над уровнем моря на Чандолазе расположился еще один интересный природный памятник – пещера-грот Сквозная. Естественные процессы выветривания разрушали скальный гребень с двух сторон, тем самым создавая пещеры, которые ныне соединились в единый грот протяженностью около 30 м.

Наталья КОМИССАРОВА.