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За подснежниками в Ботанический сад

21 Марта 2017, 15:20 | Приморье

Коллекции сада-института насчитывают более 3 тыс. видов растений

 

Люди, увлеченные экологическим туризмом, найдут в Приморском крае множество возможностей для путешествий. Любителей природы порадуют не только самые отдаленные уголки региона, но и Владивостокский городской округ, в черте которого расположен крупнейший ботанический сад на Дальнем Востоке России.

Сложно придумать наиболее подходящее место, в котором можно оценить разнообразие природы Приморского края, чем Ботанический сад.  В коллекциях сада-института более 3100 видов растений, из них коллекция цветочно-декоративных многолетников включает 490 видов. А в оранжереях любителей флоры ожидают 780 видов и сортов тропических и субтропических цветов.


 

 

 

 

Благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.», экскурсионная деятельность в Ботаническом саду получает новые возможности, а привлекательная доступность для гостей и жителей Владивостока обеспечивает постоянный туристический поток. Наиболее часто с экскурсиями в сад наведываются не только любители природы, но и школьники, родители с детьми, а также ученые. Сегодня туристические компании приморской столицы предлагают желающим тур по большому и малому кругу экологической тропы (3 и 1 км). Во время остановок туристы смогут сфотографировать первые подснежники, появившиеся в Ботаническом саду, послушать пение птиц и полюбоваться видами пригорода Владивостока.

Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской академии наук – единственный в Дальневосточном федеральном округе ботанический научно-исследовательский институт, основная деятельность которого – выполнение фундаментальных исследований и прикладных разработок в области ботаники, экологии, лесоведения, охраны природы.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: туризм  экология 



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