Экологию в Приморье усилят географией

Общество изучения Амурского края выступает за экологический ликбез

В сохранении высоких стандартов природных составляющих индекса привлекательности территорий особое значение имеют сохранение и улучшение экологических параметров, на что, в частности, нацелена государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы».

В ее реализации особое место принадлежит Приморскому краевому отделению Русского географического общества (РГО) - Обществу изучения Амурского края. Об акцентах этой работы в рамках Года экологии рассказал его председатель Алексей БУЯКОВ.

- Алексей Михайлович, как вы оцениваете сегодняшнее экологическое состояние Владивостока и Приморья в целом?

- Я вижу в этом большие подвижки по локальным местам. Если мы говорим, что Владивосток после саммита АТЭС 2012 года преобразился, то это, прежде всего, коснулось акватории залива Петра Великого. В то же время полномочный представитель президента РФ, первый вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ на ряде совещаний отмечал, что экология Амурского залива, и особенно бухты Золотой Рог, состояние которой неудовлетворительно, по-прежнему требует особого внимания и много что для этого должно делаться.

Известно, что ДВФУ выиграл подряд на проведение работ по экологии в заливе и Золотом Роге - прежде всего, определить, в каком состоянии находятся причальные стенки и природная среда рядом с ними. Это позволит создать карту мест, которые вызывают наибольшие опасения.

Постройка очистных систем во Владивостоке, которые входили в объекты саммита, также позволила оздоровить окружающую среду и улучшила работу легких и сердца Владивостока. По крайней мере, дышать уже лучше: воздух стал чище за счет снижения выбросов ТЭЦ, а море - за счет очистных сооружений, хотя их все еще не хватает.

Лучше стало и в районе о. Русского, хотя там так и не отработали новую систему очистки и сброса стоков.

- И на что сегодня делается ставка?

- На людей. На тех специалистов, которые привлекаются в качестве экспертов по экологическому состоянию - из Тихоокеанского института географии, Тихоокеанского океанологического института, ДВФУ и Морского государственного университета. Именно они сегодня формируют направления экологического развития Владивостока и Приморья на стратегическую перспективу, которая вполне обозрима, но средств на которую, как всегда, не хватает.

Среди этих экспертов есть и представители нашего краевого отделения РГО.

Большую работу как в выработке стратегии, так и в реализации проектов оздоровления природной среды ведет академик РАН, вице-президент Русского географического общества, член совета Общества Петр БАКЛАНОВ. Активное участие в этом принимают руководитель секции береговедения, профессор ДВФУ Петр БРОВКО, профессор Тихоокеанского океанологического института Анатолий ОБЖИРОВ, член совета, научный сотрудник Тихоокеанского института геологии Вера ИВАНОВА. Благодаря им, происходит изучение окружающей среды, вырабатываются рекомендации.

- И что намечено в планах этой работы?

- Тайфуны и наводнения постоянно наносят ущерб экологии, вносят сумятицу в социально-экономическую жизнь нашего региона. Хотелось бы, чтобы их в Приморье было поменьше. Но достаточно ли мы знаем об их происхождении?

Ученые на этот счет имеют свои точки зрения, но для того, чтобы говорить аргументированно, почему вода поднимается в реках, в частности в малоисследованном Бикине, нужно проводить исследования. Денег на это не выделяется.

Тем не менее в минувшем сентябре два члена нашего Общества провели экспедицию с целью побывать в верховьях Бикина и посмотреть, где течению реки мешают заиленность, деревья, имеются заторы, приводящие к подтоплению населенных пунктов. Они сделали полезное исследование, фотографии, которые частично прояснили ситуацию. В этом направлении мы будем работать и дальше.

В последние годы внезапно повысился уровень воды в озере Ханка. С нашей стороны этой проблеме уделяется первостепенное значение. Наши ученые, члены Общества, не раз выезжали к озеру, провели научно-практическую конференцию в Камень-Рыболове, результаты которой имеют прикладное значение. А в августе прошлого года было создано Приханкайское местное отделение краевого отделения РГО. Оно объединяет членов Общества, проживающих в Ханкайском, Хорольском, Черниговском и Спасском районах и позволяет им строить необходимую коммуникацию, совместно заниматься изучением всей этой территории и проведением мероприятий, в частности по озеру Ханка.

Если вернуться к вопросу Бикина и других рек, состояние которых приводит к подтоплениям населенных пунктов, то, если бы речные карты, сделанные прошлогодней бикинской экспедицией, легли на стол администрации края заранее, возможно, были бы выделены средства на очистку реки. Это гигантская работа, требующая больших вложений, но мы бы не имели таких последствий, как от тайфуна «Лайонрок».

Вероятно, мы можем когда-то столкнуться с проблемой, которой сегодня болеет Китай, когда великие реки, поднятые дамбами, текут намного выше огромных густонаселенных территорий Восточного Китая. И, если реки вырвутся за дамбы, это грозит гибелью миллионов людей.

Соответственно, если говорить о Ханке и приграничных реках, то в этой проблеме есть и аспект международного сотрудничества. Администрация края, экологические организации, в т.ч. и наше Общество, должны взаимодействовать с аналогичными организациями Китая, чтобы не допустить последствий повышения уровня воды в озере. Его причина до сих пор окончательно не установлена. Мы «бьем в колокола», но какие-то меры международного сотрудничества в этом вопросе, насколько знаю, не предпринимаются.

- А без этого невозможно?

- Конечно. У них Ханка тоже будет страдать от бездействия.

Особый аспект нашей работы связан с грантовой политикой РГО. В частности, в прошлом году Амурское отделение РГО, руководимое ученым Геннадием ИЛЛАРИОНОВЫМ, выиграло грант по изучению бассейна реки Амур.

Грант был разделен на три части. В 2016 году изучалось устье реки, делались описания ее дна, берегов и пр., что в полном объеме не выполнялось, возможно, со времен Николая II.

Вторым этапом Амурской бассейновой комплексной экспедиции РГО летом этого года станет исследование бассейнов притоков Амура в Хабаровском и Приморском краях, вплоть до Ханки. И третьим этапом - изучение бассейнов притоков нижнего течения реки.

Это обширное исследование даст нам новые знания не только о самих реках, но и об их экологическом состоянии. Для Приморья это немаловажно - мы такой экспедиции сами бы не организовали, при том, что наше участие в ней значительно: задействованы ученые - члены Общества, из Тихоокеанского института географии, а в число ответственных за ее проведение помимо главного исполнителя и получателя гранта Геннадия Илларионова входим директор института и я, курируя организационные моменты экспедиции.

Важно значение и ряда небольших экспедиций, которые в Год экологии будут заниматься изучением рекреационных ресурсов. Они позволят лучше узнать, в каком состоянии природные объекты находятся сейчас, и сделать прогноз на будущее. И главное, посмотреть насколько возможно сохранение и позитивное развитие тех или иных объектов в рекреационных зонах.

На май Уссурийское местное отделение Общества во главе с Александром МЕЗЕНЦЕВЫМ запланировало экспедицию с целью выявления и изучения рекреационных ресурсов западного Приморья, что должно помочь созданию новых зон и мест отдыха.

Одной из экспедиций запланировано изучение влияния выходов метана из горных выработок шахт Угловского угольного бассейна на экологию и проживание людей в ускоренно застраиваемом районе на границе Артема и Владивостока.

- То есть главные мероприятия Года экологии нацелены на дальние перспективы и результаты?

- Они должны послужить исходным материалом для принятия важных решений. Мы все завязаны на социально-экономическое развитие. Взять юг Приморья. Он интенсивно развивается, и нужно строить прогнозы, разрабатывать планы на основе свежих данных и исследований.

- Понятно, что если мы желаем увеличить население края за счет притока из других регионов, то экологию нужно держать на хорошем уровне?

- Все правильно. И так называемый дальневосточный гектар тоже имеет другую сторону медали: как тут не навредить природному комплексу.

Я хочу подчеркнуть, что главное - это осознание, экологическая культура людей, которую мы должны им прививать. Просветительская деятельность в этом направлении, можно сказать, является краеугольным камнем нашего общества в самых различных сферах.

- То есть воспитать, чтобы пребывание людей на природе не было для нее плачевно?

- У нас развивается экологический туризм, о чем говорит руководитель департамента туризма Приморья Константин ШЕСТАКОВ. Но если еще в 2006-2008 годы туристические компании активно приглашали наших экскурсоводов для сопровождения по природным памятникам, заповедникам, вывозили людей на водопады, в пещеры, то сейчас это направление приутихло.

С прошлого года у нас активно работает секция экскурсоведения и краеведения, которую возглавляет Ирина ИЛЬЯШЕНКО. В Год экологии она направила свое внимание на привлечение учащихся среднеобразовательных учебных заведений - колледжей, техникумов. Эти ребята с удовольствием посещают заповедные места. И мы стараемся просветить их, воспитать в этих будущих взрослых бережное отношение к природе.

Ежегодно мы участвуем в конференциях по сохранению окружающей среды молодых ученых. Это дает им возможность пообщаться, выработать и наметить совместные пути в решении вроде бы немногих проблем, на самом деле имеющих много аспектов, которые тоже необходимо рассматривать, развивать, включать в планы и решать.

Из года в год мы стараемся прививать любовь к природе школьникам. Для этого, в частности, используем такую форму, как географические и экологические смены лагеря «Океан», которые собирают ребят, неравнодушных к экологии, практически со всего Дальнего Востока и частично из Сибири.

Но особенно нужно повышать культуру отношений с природой взрослым. Провал в экологическом воспитании людей сегодня заметен по среде нашего обитания. Наши места отдыха завалены грудами пакетов с отходами, бутылками, банками и пр.

Во Владивостоке депутаты и председатель городской думы Елена НОВИЦКАЯ, и.о. главы администрации Константин ЛОБОДА пытаются сделать многое для создания комфортной среды для жителей и гостей, но все же - недостаточно.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Вероятно, экологическое просвещение, грамотность более всего актуальны для людей, от которых зависят правильные хозяйственные решения?

- В прошлом году мы с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья, которым руководит Александр КОРШЕНКО, разработали хороший экологический лекторий. Его вели члены нашего Общества. Послушать лекции приглашались руководители краевых департаментов, сотрудники администраций - краевой и муниципальных. Лекции предназначались для людей, от чьего недопонимания экологии многое сегодня не двигается, и даже наоборот - задвигается.

К счастью, это понимание есть у руководства департамента. И летом-осенью этого года мы, возможно, возобновим этот лекторий. Все для этого есть: актуальные темы, докладчики, технические средства. Вопрос в заинтересованности людей. К сожалению, судя по прошлогодней посещаемости лекций, у нашего чиновника нет желания приобщаться к экологической культуре даже в рабочее время.

Но, подчеркну, эти знания важны для всех. И у меня есть предложение. Если кому-то интересны целевые лекции по экологии, по нашим природным объектам, то специалисты Общества готовы провести их не только в зале нашего здания на ул. Петра Великого, 4 во Владивостоке, но и с выездом в иных аудиториях.

На фото: Председатель ПКО РГО - Общества изучения Амурского края Алексей Буяков: «Главное - это осознание, экологическая культура людей, которую мы должны им прививать».

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.