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Красная книга стала раритетом
В Приморском крае идет работа по подготовке к переизданию в новой редакции труда о редких и исчезающих животных и растений
В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы уже несколько лет ведется работа над актуализацией Красной книги Приморского края. Это раритетное двухтомное издание общим объемом около 1100 страниц по заданию администрации Приморья было подготовлено в середине прошлого десятилетия сотрудниками Биолого-почвенного института ДВО РАН с привлечением специалистов других научных учреждений. Первый том «Животные» вышел тиражом в 4 000 экземпляров в 2005 году, второй - «Растения» - тиражом в 4 500 в 2008-м, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Двухтомник быстро разошелся по библиотекам, научным институтам, попал в руки практиков. Но в свободной продаже его особо не заметили. В итоге сегодня саму Красную книгу можно считать редкостью.
Красная книга Приморского края на момент первого издания содержала 274 вида: 33 - млекопитающих, 112 - птиц, 4 - рептилий, 2 - амфибий, 32 - рыб, 101 - беспозвоночных животных, и 419 видов растений: 184 - покрытосеменных, 6 - голосеменных, 23 - споровых, 45 - моховидных, 66 - лишайников, 58 - грибов, 37 – водорослей.
В департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края не комментируют содержимое разных версий региональной Красной книги в электронном виде. Дело в том, что содержание первого издания уже несколько лет назад потребовало серьезной переработки в связи со значительными изменениями, которые претерпевает природа Приморья, изучением и выявлением новых фактов о различных видах богатой флоры и фауны края.
Начальник отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги департамента Александр КАБЛУКОВ отмечает, что Красная книга на сегодня является государственным кадастром редких и исчезающих животных и растений, которые подлежат дополнительным мерам по охране. При том, что весь растительный и животный мир - богатство страны, которое подлежит охране в той или иной степени. Ведение Красной книги предполагает составление перечней редких видов и на их основании ее выпуск в печатном виде с описаниями видов животных и растений, картографией ареалов, сведениями по охране и пр., которые накапливаются учеными.
Для подготовки нового издания Красной книги Приморского края в 2015 году на заседании межведомственной комиссии было принято решение о создании двух рабочих групп по направлениям «животные» и «растения». В группы вошли ученые, которые формируют видовые очерки, необходимые для включения в новую редакцию Книги. По мере накопления материалов должны быть скорректированы списки видов растений и животных, которые будут включены в Книгу, либо исключены из нее.
Затем откорректированные списки будут предложены на рассмотрение региональной комиссии, которая примет окончательные решения по всем видам о включении их в переиздание. Дело в том, что есть местные нюансы, которые тоже следует учитывать.
Например, федеральными структурами было предложено включить в обновляемую Красную книгу России «белогрудого» гималайского медведя. Но для Приморья это нецелесообразно, потому что этот вид на сегодня имеет более чем промысловую численность - зверь все чаще выходит к населенным пунктам и создает для людей опасность. Кроме того, он итак находится под защитой конвенции СИТЕС, ограничивающей его оборот. Несколько лет назад из Красной книги Приморья была исключена аборигенная популяция пятнистого оленя в Лазовском районе. Сейчас этот вид, как восстановившийся, предлагается исключить и из Красной книги РФ. С другой стороны, есть виды, которые, наоборот, требуется включить в Книгу.
Председатель комиссии, занимающейся сегодня актуализацией Красной книги Приморского края, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории охраны животных Тихоокеанского института географии ДВО РАН Владимир БОЧАРНИКОВ отметил, что к этой работе подключены сегодня сотрудники и этого института, и Биолого-почвенного, и Института биологии моря, и Ботанического сада. Он считает, что сейчас перспективно развивать это направление шире - в рамках экологической части концепции «Тихоокеанская Россия».
Говорить, когда конкретно будет переиздана Красная книга Приморья, пока рано. Но, как отметил Александр Каблуков, бумажная версия однозначно будет дополнена расширенной электронной, ноу-хау по которой предложено Тихоокеанским институтом географии. Это позволит сделать Красную книгу реальным инструментом в охране животного и растительного мира Приморского края. Речь идет об интерактивной карте. Эта е-версия Красной книги сможет быть более информативной и удобной для пользователей. Например, на ее основе педагоги смогут вести уроки в школах.
На фото: Помимо животных и растений, которые, как говорится, на слуху, в Красной книге Приморья много представителей дикой природы, о существовании которых в крае многие и не догадываются. На фото уссурийские тритоны.
Виктор КУДИНОВ. Фото автора.
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