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Бешеные собаки возвращаются во Владивосток
Возврат полномочий по отлову, содержанию и утилизации бродячих животных продолжается в Приморье. Известно, что организацией работы с бродячими животными во Владивостоке займется Управление дорог и благоустройства городской мэрии. Организации, которые займутся непосредственным решением проблемы бесхозных животных, определят в ближайшее время по итогам открытого конкурса, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В конце 2013 года по настоянию прокуратуры полномочия по работе с бродячими животными были исключены из компетенции администрации Владивостока. Но принятый в сентябре 2014 года краевой закон №472-КЗ вновь вернул обязанность по отлову бродячих животных и профилактике переносимым ими заболеваний на муниципальный уровень. При этом вместе с «новыми старыми» полномочиями край обязался предоставить городам и районам финансовую помощь на решение проблемы бродячих животных.
Ожидается, что 26 марта городская дума примет документ, который закрепит полномочия по организации работы с бродячими животными за Управлением дорог и благоустройства администрации Владивостока. По словам замначальника управления Максима АКУЛЬШИНА, организация, которая будет непосредственно отлавливать и содержать бродячих животных, будет определена в ходе открытых торгов. Необходимый для их проведения пакет документов уже проходит согласование в администрации города, сообщает газета "Золотой Рог".
- Есть предпосылки, что на территории Владивостока такой организации не найдется. Однако организации, работающие на других территориях края, высказывают предварительную готовность осуществлять эту деятельность и во Владивостоке. Они готовы обеспечить необходимую материально-техническую базу, - отметил чиновник. Что касается предусмотренных краевым законом денежных субсидий, то они уже предоставлены.
Добавим, что на краевом уровне сейчас обсуждаются поправки к принятому полгода назад закону, уточняющие порядок содержания и эвтаназии животных, а также другие аспекты работы с ними, пишет газета "Золотой Рог".
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