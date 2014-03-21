Пожары в Приморье на контроле у прокуратуры

Результаты проводимых прокуратурой края проверочных мероприятий свидетельствуют о том, что органы, уполномоченные на предотвращение возгораний лесов и земель иных категорий, а также на организацию тушения лесных пожаров, не реализуют предоставленные полномочия в полном объеме, сообщается на сайте Прокуратуры Приморского края. В 2014 году в подавляющем большинстве случаев мероприятия по тушению лесных пожаров проводились без учета возможностей их дальнейшего распространения, недостаточными силами, с минимальным привлечением специализированной техники, говорится в сообщении. На прошлой неделе в Приморье на землях лесного фонда было зарегистрировано уже более 170 пожаров на общей площади порядка 10 тысяч гектаров. В лесах регионального характера введен режим чрезвычайной ситуации.

В целом, в 2014 году по результатам проведенных проверок в данной сфере выявлено порядка 60 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 25 представлений, возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 4 заявления, объявлено 2 предостережения. 14 и 18 марта 2014 года прокурором края Губернатору Приморского края внесено два представления с требованием принять меры к устранению нарушений лесного законодательства и законодательства о пожарной безопасности, привлечь к ответственности виновных должностных лиц департамента лесного хозяйства, департамента гражданской защиты края и подведомственных им учреждений, говорится в сообщении.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.