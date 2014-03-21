www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Пожары в Приморье на контроле у прокуратуры

21 Марта 2014, 16:00 | Приморье

Результаты проводимых прокуратурой края проверочных мероприятий свидетельствуют о том, что органы, уполномоченные на предотвращение возгораний лесов и земель иных категорий, а также на организацию тушения лесных пожаров, не реализуют предоставленные полномочия в полном объеме, сообщается на сайте Прокуратуры Приморского края. В 2014 году в подавляющем большинстве случаев мероприятия по тушению лесных пожаров проводились без учета возможностей их дальнейшего распространения, недостаточными силами, с минимальным привлечением специализированной техники, говорится в сообщении. На прошлой неделе в Приморье на землях лесного фонда было зарегистрировано уже более 170 пожаров на общей площади порядка 10 тысяч гектаров. В лесах регионального характера введен режим чрезвычайной ситуации.

В целом, в 2014 году по результатам проведенных проверок в данной сфере выявлено порядка 60 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 25 представлений, возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 4 заявления, объявлено 2 предостережения. 14 и 18 марта 2014 года прокурором края Губернатору Приморского края внесено два представления с требованием принять меры к устранению нарушений лесного законодательства и законодательства о пожарной безопасности, привлечь к ответственности виновных должностных лиц департамента лесного хозяйства, департамента гражданской защиты края и подведомственных им учреждений, говорится в сообщении.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: пожар  лес 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru