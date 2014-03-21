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Спасский филиал "Дальневосточного государственного межрегионального индустриально-экономического колледжа" ждет абитуриентов
Спасский филиал Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический колледж» (СФ КГБОУ СПО ДВГМИЭК) объявляет набор абитуриентов.
Адрес: 692239, Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29а. Тел.: (42352) 31703, 31679, 32705 (приемная комиссия). Факс: (42352) 31703
E-mail: sdvgmi@mail.primorye.ru. Директор: Шевандронова Людмила Марсовна
|
Специальности на базе 9 классов:
|
270843
|
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
|
080114
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
|
151031
|
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
|
190631
|
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
|
230113
|
Компьютерные системы и комплексы
|
Специальности на базе 11 классов:
|
270843
|
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
|
190631
|
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
|
Специальности (заочное обучение):
|
151031
|
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
|
270843
|
Монтаж, наладка и эксплуатацияэлектрооборудования промышленныхи гражданских зданий;
|
080114
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
|
190631
|
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Дополнительная информация:
После окончания филиала возможно получение высшего образования за 3 года по ускоренной программе в вузах Хабаровска, Владивостока, Арсеньева и Белгорода.
Лицензия № 1104 от 25 мая 2012 г. Сер. РО № 044583. Реклама.
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