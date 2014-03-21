Спасский филиал "Дальневосточного государственного межрегионального индустриально-экономического колледжа" ждет абитуриентов

Спасский филиал Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический колледж» (СФ КГБОУ СПО ДВГМИЭК) объявляет набор абитуриентов.

Адрес: 692239, Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29а. Тел.: (42352) 31703, 31679, 32705 (приемная комиссия). Факс: (42352) 31703

E-mail: sdvgmi@mail.primorye.ru. Директор: Шевандронова Людмила Марсовна

Специальности на базе 9 классов: 270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230113 Компьютерные системы и комплексы Специальности на базе 11 классов: 270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Специальности (заочное обучение): 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 270843 Монтаж, наладка и эксплуатацияэлектрооборудования промышленныхи гражданских зданий; 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Дополнительная информация:

После окончания филиала возможно получение высшего образования за 3 года по ускоренной программе в вузах Хабаровска, Владивостока, Арсеньева и Белгорода.

Лицензия № 1104 от 25 мая 2012 г. Сер. РО № 044583. Реклама.

ZRPRESS.Ru, Владивосток