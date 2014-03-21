Владивостокское художественное училище допускает к экзаменам с "домашней работой"

В краевое государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования «Владивостокское художественное училище» / колледж принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее образование или основное общее образование и необходимую подготовку по специальным дисциплинам.

Вступительные экзамены проводятся по специальным дисциплинам, учитывается средний балл аттестата. Перед допуском абитуриентов к экзаменам на все специальности проводится просмотр домашних работ. Начало занятий 1 сентября. Абитуриенты, сдавшие вступительные экзамены и не набравшие проходной суммы баллов, имеют право на поступление в училище на договорной основе.

Владивостокское художественное училище имеет 2 отделения по специальностям:

Живопись,

срок обучения - 3 г. 10 мес.

Квалификация - художник-живописец, преподаватель;

Специализация - станковая живопись.

Дизайн (по отраслям) (в области культуры и искусства)

срок обучения - 3 г. 10 мес.

Квалификация - дизайнер.

Специализация - дизайн.

Допуск к экзаменам и прием документов проводится по домашним работам: по рисунку 5-6 работ, по живописи 5-6 работ, по композиции 5-6 работ. Вечернее отделение: на 3-х отделениях принимаются без ограничения по возрасту.

Для допуска к вступительным экзаменам абитуриенты должны представить в приемную комиссию училища следующие документы: заявление на имя директора (на специальном бланке), документ об образовании в подлиннике, медицинскую справку, справку с места жительства, паспорт и военный билет предъявляются лично, четыре фотографии 3x4 см. Другие документы предоставляются поступающим, если он претендует на установленные законодательством льготы.

Прием документов осуществляется с 01 июня по 01 июля, при условии предварительного просмотра работ поступающего, которые остаются в приемной комиссии до окончания экзаменов.

Вступительные экзамены с 01 июля по 15 июля, с 10 августа по 20 августа. Поступающие проходят вступительные испытания по: рисунку, живописи, композиции. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания по искусству, допускаются к собеседованию.

Места в общежитии училища ограничены, решается в индивидуальном порядке.

Адрес училища: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 65а, остановка транспорта «Лазо»,

телефон 226-11-62, e-mail: vladartcollege@mail.ru

http://кгоау-спо-владивостокское-художественное-училище.рф/home/

Лицензия: № 461 Серия 25л01 № 0000030, от 10 августа 2012 г. Свидетельство о Государственной Аккредитации № 244 от 21 декабря 2012 г. Серия 25А 01 № 0000038. Реклама

ZRPRESS.Ru, Владивосток