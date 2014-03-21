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Колледж корееведения и китаеведения города Яньцзы производит набор студентов для учебы в КНР

21 Марта 2014, 13:34 | Приморье

Изучив потребности и учитывая интересы молодежи, желающей не только овладеть китайским языком, но и получить востребованную профессию для работы как в Китае, так и в России, колледж проводит ежегодный набор студентов из России и ближнего зарубежья для обучения в КНР на базе Яньбяньской школы стюардесс.

Она является самой большой специализированной школой на Северо-Востоке Китая в столице Яньбянь-Корейского автономного округа г. Яньцзы. Ее основателем является Ольга Ивановна Цой. Школа была создана 10 лет назад, в настоящее время ее выпускники успешно работают в таких отраслях, как гражданская авиация,международный туризм,модельный бизнес и др.

Для всех возрастов организуем курсы китайского языка (1 месяц)

переводчик китайского языка

переводчик корейского языка

специалист по китайской

и корейской кухне

инструктор по восточным единоборствам

лечебный массаж и иглотерапия

диктор телевидения

фармакология

косметология

топ-фотомодели

стюардессы

Срок обучения от 1-3 лет, в зависимости от выбранной специальности.

По окончании учебы выдается

сертификат и диплом международного образца.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: на базе 9-го класса и старше, независимо от пола; национальности и вероисповедания; аттестат или диплом об окончании учебного заведения; оплата за учебу - в долларах США; в первый год обучения проживание в общежитии обязательно; каникулы, праздничные дни - согласно правилам вузов Китая.

Студентам предоставляются возможность заработка во время учебы, рекомендация при трудоустройстве, аренда и покупка недвижимости, ведение собственного бизнеса.

КНР, г. Яньцзы (в часе езды от Хуньчуня).

Сот. тел. директора (86) 13180905339, тел. во Владивостоке (4232) 75-36-01, 8-914-705-36-01

e-mail: tanya-baikal@mail.ru

Рег. № 2010082400026. Реклама

ZRPRESS.Ru, Владивосток

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Теги: куда пойти учиться  образование  абитуриент 



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