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Сегодня в Приморье проходит международный день бесплатной юридической помощи
21 марта 2013 года, в пятницу, Ассоциация юристов России проводит первый день оказания бесплатной юридической помощи международного формата. В этот день бесплатный прием граждан по правовым вопросам состоится в нескольких странах, а именно: в России, Украине, Польше, Швейцарии, Абхазской Республике и др.
В связи с этим информируем Вас о центрах, на базе которых будет оказываться бесплатная юридическая помощь в пределах Приморского края, а именно в городах Владивосток, Артем, Уссурийск и посёлке Сибирцево.
Приём будут вести практикующие юристы, адвокат, преподаватели права и студенты старших курсов вузов. При этом студенты будут готовить ответ каждому обратившемуся гражданину в письменной форме в течение двух недель! При себе необходимо иметь гражданский паспорт.
Центры оказания бесплатной юридической помощи 21 марта 2014 г. в рамках проведения МЕЖДУНАРОДНОГО дня оказания бесплатной юридической помощи АЮР:
|
Наименование
|
Адрес и телефон
|
Часы приёма
|
ФИО юристов,
студентов
|
Приморское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
|
690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 13, офис 406,
тел.: 22 22 301
|
11 – 13 ч.
и
14 – 18 ч.
(по предварительной записи)
|
|
Консультационная группа «Верно»
|
690002, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 59, офис 708,
Тел.: 259 44 32
|
12 – 18 ч.
(прием по предварительной и живой очереди)
|
|
ООО
Юридическая компания
«И энд Джи» (E&G)
|
690091, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2, каб. 404,
тел.: 2 90 32 79, 8 951 000 666 0
|
10 – 16 ч.
|
(земельное право, гражданское право за исключением части 4 ГК РФ)
|
Юридическая контора «Престиж»
|
690091, г. Владивосток,
ул. Семеновская, 3а,
тел.: 254-13-98,
298-96-43
240-67-86
|
10 – 17 ч.
|
Юристы-практики:
(все отрасли права, кроме уголовного)
|
Юридическая клиника Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
(ВГУЭС)
|
690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, Аудитория 2705 (вход через Зимний сад),
тел.: 240 40 81
|
13 – 17 ч.
|
(вопросы гражданского, семейного, жилищного, трудового права)
|
Юридическая клиника
Морского государственного университета
имени адмирала Г.И. Невельского
(МГУ Невельского)
|
690001, г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта, д. 10/а, офис 5,
тел.: 222-05-77
|
11 – 13 ч.
и
14 – 18 ч.
|
(вопросы административного, хозяйственного, уголовного, жилищного, морского права)
|
Юридическая клиника
Морского государственного университета
имени адмирала Г.И. Невельского
(МГУ Невельского)
|
690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 50-а, Корпус №2, аудитория 0222
|
11 – 13 ч.
и
14 – 18 ч.
|
(вопросы административного, хозяйственного, уголовного, жилищного, морского права)
|
Общественная приёмная Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уссурийского городского округа
|
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, каб. 122,
тел.:
8 (4234) 32-46-01
|
9 – 12 ч.
|
Юристы:
|
Офис партии КПРФ
|
692760, г. Артём, ул. Кирова, д. 46,
тел.:
8 924 238 26 79
|
10 – 15 ч.
|
|
ООО «Бизнес ЛиГа»
|
692890, п. Дунай, ул. Ленина, 32А, кв. 32,
тел.:
8 (42339) 31 1 44
|
10 – 14 ч.
|
юрист Ромахина Екатерина Николаевна
Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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