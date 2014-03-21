Сегодня в Приморье проходит международный день бесплатной юридической помощи

21 марта 2013 года, в пятницу, Ассоциация юристов России проводит первый день оказания бесплатной юридической помощи международного формата. В этот день бесплатный прием граждан по правовым вопросам состоится в нескольких странах, а именно: в России, Украине, Польше, Швейцарии, Абхазской Республике и др.

В связи с этим информируем Вас о центрах, на базе которых будет оказываться бесплатная юридическая помощь в пределах Приморского края, а именно в городах Владивосток, Артем, Уссурийск и посёлке Сибирцево.

Приём будут вести практикующие юристы, адвокат, преподаватели права и студенты старших курсов вузов. При этом студенты будут готовить ответ каждому обратившемуся гражданину в письменной форме в течение двух недель! При себе необходимо иметь гражданский паспорт.

Центры оказания бесплатной юридической помощи 21 марта 2014 г . в рамках проведения МЕЖДУНАРОДНОГО дня оказания бесплатной юридической помощи АЮР:

Наименование Адрес и телефон Часы приёма ФИО юристов, студентов Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 13, офис 406, тел.: 22 22 301 11 – 13 ч. и 14 – 18 ч. (по предварительной записи) 11-13 ч.: адвокат конторы адвокатов «Защита» Погорелова Татьяна Валерьевна (все отрасли права),

11-13 ч.: юрист Атанова Ольга Геннадьевна (вопросы трудового, налогового, исполнительного права, оформление прав на жилое имущество, наследство.),

11-13 ч.: студент ДВФУ, юр. клиники «Эфора» Мазуренко Оксана Владимировна,

14-16 ч.: Конюшенко Светлана Вячеславовна (все отрасли права, кроме вопросов о защите прав детей и сирот и пенсионных выплат),

16-18 ч.: Носов Илья Александрович (отрасли права: гражданское, гражданский процесс, арбитражный процесс, семейное, наследственное, трудовое право) Консультационная группа «Верно» 690002, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 59, офис 708, Тел.: 259 44 32 12 – 18 ч. (прием по предварительной и живой очереди) управляющий партнер Романов Андрей Александрович ,

юрисконсульт Котлярова Т.П. ООО Юридическая компания «И энд Джи» (E&G) 690091, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2, каб. 404, тел.: 2 90 32 79, 8 951 000 666 0

10 – 16 ч. юрист Евстигнеев Данил Геннадьевич,

юрист Гуреев Виктор Георгиевич (земельное право, гражданское право за исключением части 4 ГК РФ) Юридическая контора «Престиж» 690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, 3а, тел.: 254-13-98, 298-96-43 240-67-86 10 – 17 ч. Юристы-практики : Низовцев Александр Викторович,

Зелюнко Павел Юрьевич (все отрасли права, кроме уголовного) Юридическая клиника Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) 690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, Аудитория 2705 (вход через Зимний сад), тел.: 240 40 81 13 – 17 ч. преподаватели и студенты Института права ВГУЭС,

адвокат КА Первомайского района Рубанов Сергей Петрович (вопросы гражданского, семейного, жилищного, трудового права) Юридическая клиника Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского (МГУ Невельского) 690001, г. Владивосток, ул. Карла Либкнехта, д. 10/а, офис 5, тел.: 222-05-77 11 – 13 ч. и 14 – 18 ч. декан юридического факультета МГУ Невельского Курбенков Валерий Анатольевич ,

адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов Тарасов Дмитрий Александрович,

студенты (вопросы административного, хозяйственного, уголовного, жилищного, морского права) Юридическая клиника Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского (МГУ Невельского) 690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 50-а, Корпус №2, аудитория 0222 11 – 13 ч. и 14 – 18 ч. Заведующая юридической клиники Бадикова Алевтина Константиновна,

студенты старших курсов юридических специальностей (вопросы административного, хозяйственного, уголовного, жилищного, морского права) Общественная приёмная Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уссурийского городского округа г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, каб. 122, тел.: 8 (4234) 32-46-01 9 – 12 ч. Юристы: Курышева Зоя Александровна

Скиба Максим Сергеевич

Сибряева Валерия Владимировна

Юферов Дмитрий Владимирович Офис партии КПРФ 692760, г. Артём, ул. Кирова, д. 46, тел.: 8 924 238 26 79 10 – 15 ч. юрист Хе Андрей Мансикович (семейные и жилищные споры; защита прав потребителя; дебиторская задолженность перед банками; исполнительное производство),

депутат Думы АГО, член партии КПРФ Касецкий Юрий Георгиевич ООО «Бизнес ЛиГа» 692890, п. Дунай, ул. Ленина, 32А, кв. 32, тел.: 8 (42339) 31 1 44 10 – 14 ч. юрист Ромахина Екатерина Николаевна

Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.