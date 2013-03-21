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В Приморском крае на 35% увеличилось число преступлений с применением различных видов оружия
В Приморском крае по данным Управления Министерства внутренних дел, в 2012 году зарегистрировано 48,1 тыс. преступлений, что на 5,3% больше, чем в 2011 году.
Из общего числа зарегистрированных преступлений отнесены к разряду тяжких и особо тяжких – 11,2 тыс. (23%). На 100 тыс. человек населения зарегистрировано 2462 преступления (в 2011 – 2338). Совершено 6257 преступлений против личности (больше на 4%, чем в 2011), из них 256 убийств или покушений на убийство, 858 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 9 фактов незаконного лишения свободы, 11 случаев похищения человека.
Зарегистрировано 1347 преступлений, связанных с потребительским рынком, внешнеэкономической деятельностью, операциями с недвижимостью и другими видами экономической деятельности (меньше на 15%); 3856 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (меньше на 5%); 483 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия (больше на 12%). Самым распространенным преступлением остаются кражи (50% всех преступлений), их число увеличилось на 10% по сравнению с 2011 годом, каждая десятая кража – квартирная.
С применением различных видов оружия совершено 155 преступлений (увеличение на 35%).
Правоохранительными органами выявлено 16,2 тыс. человек, совершивших преступления, из них каждый двенадцатый – несовершеннолетний и каждая седьмая – женщина, каждый третий совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Свыше 69% выявленных лиц не имели постоянного источника дохода.
К уголовной ответственности привлечено 13,8 тыс. человек. Раскрываемость преступлений составила 41,3% (в 2011 – 44,9%), сообщил ZRPRESS.Ru Приморскстат.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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ух ты. . . да это похоже на то что наканецто ОРУЖИЕ РАЗРЕШИЛИ !!! началась кровавая бойня. . кругом стволы и стрельба. . даааа надо бы ЗАПРЕТИТЬ