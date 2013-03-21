www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморском крае естественная убыль населения сохраняется на 30 территориях

21 Марта 2013, 21:12 | Приморье

Приморскстат подвел итоги развития Приморья в 2012 году, напомним, году саммита АТЭС, который рисовал краю почти сказочные перспективы…

По предварительной оценке, численность постоянного населения Приморского края на 1 января 2013 года составила 1947,5 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 3 тыс. человек, сообщает Приморскстат.

За 2012 год, по предварительным данным, в Приморском крае родилось 24,5 тыс. детей (на 4,8% больше, чем за 2011), умерло 26,7 тыс. человек (меньше на 3,1%), в том числе 252 ребенка до года. Число умерших превысило число родившихся на 8,8% (в 2011 – на 17,7%).

Естественная убыль населения сохранялась на 30 территориях края, и в сравнении с 2011 годом, в целом по краю, уменьшилась почти в 2 раза. Мужская смертность превысила женскую на 21,5% и составила 14,6 тыс. человек.

В органах ЗАГС за 2012 год было зарегистрировано 18,5 тыс. браков (на 2,5% меньше, чем в 2011) и 9,9 тыс. разводов (на 4,5% меньше). На 1000 заключенных браков пришлось 535 разводов (в 2011 – 546).

Численность экономически активного населения в 2012 году, по оценке, в соответствии с методологией Международной Организации Труда (МОТ), составила 1075,9 тыс. человек (55% общей численности населения края). В их числе 999,4 тыс. человек (93%) были заняты в экономике и 76,5 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и классифицировались как безработные (общий уровень безработицы – 7,1%).

По данным Управления государственной службы занятости населения Приморского края, по состоянию на 1 января 2013 года в качестве безработных было зарегистрировано 18 тыс. человек, в том числе 15,1 тыс. человек получали пособие по безработице (уровень официально зарегистрированной безработицы – 1,7%). Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,4 человека (на конец 2011 года – 0,5), сообщил  ZRPRESS.Ru Приморскстат.

ZRPRESS.Ru.

Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги: население  демография  итоги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним08:16, 22.03.2013#

    Задолбали, мошенники, везде ваши объявления

  • Псевдоним08:35, 22.03.2013#

    В текущих условиях это нормальная ситуация. Я всегда удивлялся, как в поселках народ умудряется жить на мизерные зарплаты и при этом оплачивать дикие суммы за коммуналку. Знакомые за одно только отопление 3 комнатной квартиры платили более 6 тыс. в месяц, при этом температура в квартире была 15-16 градусов и все ходили в шерстяных носках и свитерах. До тех пор, пока им все это не надоело. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru