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В Приморском крае естественная убыль населения сохраняется на 30 территориях
Приморскстат подвел итоги развития Приморья в 2012 году, напомним, году саммита АТЭС, который рисовал краю почти сказочные перспективы…
По предварительной оценке, численность постоянного населения Приморского края на 1 января 2013 года составила 1947,5 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 3 тыс. человек, сообщает Приморскстат.
За 2012 год, по предварительным данным, в Приморском крае родилось 24,5 тыс. детей (на 4,8% больше, чем за 2011), умерло 26,7 тыс. человек (меньше на 3,1%), в том числе 252 ребенка до года. Число умерших превысило число родившихся на 8,8% (в 2011 – на 17,7%).
Естественная убыль населения сохранялась на 30 территориях края, и в сравнении с 2011 годом, в целом по краю, уменьшилась почти в 2 раза. Мужская смертность превысила женскую на 21,5% и составила 14,6 тыс. человек.
В органах ЗАГС за 2012 год было зарегистрировано 18,5 тыс. браков (на 2,5% меньше, чем в 2011) и 9,9 тыс. разводов (на 4,5% меньше). На 1000 заключенных браков пришлось 535 разводов (в 2011 – 546).
Численность экономически активного населения в 2012 году, по оценке, в соответствии с методологией Международной Организации Труда (МОТ), составила 1075,9 тыс. человек (55% общей численности населения края). В их числе 999,4 тыс. человек (93%) были заняты в экономике и 76,5 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и классифицировались как безработные (общий уровень безработицы – 7,1%).
По данным Управления государственной службы занятости населения Приморского края, по состоянию на 1 января 2013 года в качестве безработных было зарегистрировано 18 тыс. человек, в том числе 15,1 тыс. человек получали пособие по безработице (уровень официально зарегистрированной безработицы – 1,7%). Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,4 человека (на конец 2011 года – 0,5), сообщил ZRPRESS.Ru Приморскстат.
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Комментарии
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Псевдоним08:35, 22.03.2013#
В текущих условиях это нормальная ситуация. Я всегда удивлялся, как в поселках народ умудряется жить на мизерные зарплаты и при этом оплачивать дикие суммы за коммуналку. Знакомые за одно только отопление 3 комнатной квартиры платили более 6 тыс. в месяц, при этом температура в квартире была 15-16 градусов и все ходили в шерстяных носках и свитерах. До тех пор, пока им все это не надоело. . .
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