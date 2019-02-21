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Кавалерово хочет стать городом
Мунком Кавалеровского городского поселения назначил дату публичных слушаний по вопросу образования Кавалеровского городского округа вместо Кавалеровского муниципального района. Публичные слушания пройдут в 15 часов 27 марта в киноконцертном зале «Россия».
Проблема обсуждается давно. Первым делом объединили сельские поселения – Устиновское и Зеркальненское. Далее объединили все городские поселения района в укрупненное одно – Кавалеровское городское. В него вошли п. Кавалерово, Рудный, Хрустальный, Фабричный и Горнореченский. Для Рудного и Хрустального это было спасением, потому что у них были огромные долги. И укрупненное поселение с этими долгами уже рассчиталось. И сегодня остался завершающий этап – преобразование двух поселений района в единый Кавалеровский городской округ. С одной администрацией, одной Думой и одним главой. В крае еще 4 района думают о подобных преобразованиях. Краевая администрация поддержала эти начинания, поскольку это сулит значительную экономию бюджета и сокращение персонала чиновников.
На заседании мункома глава Кавалеровского поселения Павел ЯКОВЕНКО выступил с социально-экономическим обоснованием проекта. В первый год это преобразование принесет 7,8 млн руб. Во второй год – 12 млн, в третий – 9 млн. Это пока примерные расчеты. Деньги можно от экономии пустить на субсидирование автоперевозок по району.
Экономия – не единственный плюс. Людям не нужно бегать по трем администрациям, чтобы решить свои вопросы. Поселки не останутся без специалистов, только они войдут в структуру администрации района. Только уже в меньшем количестве. После проведения публичных слушаний Кавалеровскому мункому надо будет принять свое решение о преобразовании Кавалеровского района в единый городской округ. Аналогичное решение затем должны будут принять депутаты Устиновского сельского поселения, а затем Дума района. Если все будут за, трем главам поселений и района придется сложить с себя полномочия и провести прямые выборы главы района, Думы района. Выборы буду проводиться за счет краевого бюджета.
По этой проблеме уже был проведен опрос населения. Большинство жителей высказались «за».
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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