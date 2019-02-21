Во Владивостоке прапорщик Комаров вновь сойдет на берег Золотого Рога

Во Владивостоке к 160-летию должен появиться памятник основателю и первостроителю города - прапорщику Комарову

Инициативная группа владивостокцев, жителей улицы Прапорщика Комарова, вновь подняла вопрос установки достойного памятника основателю и первостроителю нашего города. Тому самому прапорщику Комарову, вокруг которого в смутные 90-е развернулась острая дискуссия - имеет ли он право на такую память, поскольку где-то в анналах истории сохранились свидетельства его дружбы с Бахусом.

- Имеет, и очень жаль, что такой памятник до сих пор не установлен, - убеждена одна из организаторов этой группы неравнодушных горожан Людмила АРТЕМЬЕВА. - Предстоящий в 2020 году 160-летний юбилей Владивостока, ныне столицы Дальневосточного федерального округа, - хороший повод восстановить справедливость.

А для тех, кто в круговерти повседневности забыл (а возможно, и не знал) не очень обильные факты истории нашего города, она напоминает, что 20 июня (по старому стилю) 1860 года на пустынном берегу гавани Золотой Рог с борта транспорта «Манчжур» высадились солдаты 3-ей роты 4-го линейного батальона Восточной Сибири под руководством прапорщика Комарова. Всего 31 человек - 28 рядовых, два унтер-офицера и один прапорщик, было ему тогда 29 лет. Они-то, взявшись за топоры, и начали строительство военного поста, провели первую зимовку, выжили и прочно закрепились на этой суровой земле. Город Владивосток появился на месте военного поста через 20 лет, и одной из его первых улиц стала улица Комаровская, понятно, названная в честь того самого прапорщика.

Сама Людмила Александровна - не историк, но досконально собирает крупицы былого, пользуясь трудами ученых, и пытается привлечь внимание общественности к явно несправедливому отношению к человеку, сыгравшему в судьбе нашего города значимую роль. Одна из ее настольных книг, где на основе архивных данных и литературных источников довольно подробно рассказывается о прапорщике Комарове, - «Плавать по морю необходимо» Сергея КРИВШЕНКО, профессора ДВГУ, историка литературы, убедительно защищавшего имя опального прапорщика. (Стоит, наверное, сказать, что это отец автора данной публикации, а его книга на столе неравнодушного человека - своеобразный мостик из прошлого, некий посыл или, если хотите, наказ - настало время восстановить справедливость.)

Глава о нем называется «От Иртыша до Золотого Рога. Штрихи к портрету прапорщика Комарова Николая Васильевича, ставшего первостроителем Владивостока». Впервые она была опубликована в сборнике «Литературный Владивосток», изданном к 140-летию Владивостока. Но и сегодня актуальность представленной 20 лет назад информации не утрачена. Приведенные факты свидетельствуют о подвиге солдат, которые под началом прапорщика Комарова начали строительство военного поста в гавани Золотой Рог. И зиму 1860-1861 года, через несколько месяцев после высадки, встречали в только что отстроенной казарме. В рапорте, датированном 1 ноября 1860 года, (цитируем по названной книге) начальник поста Комаров отчитывался командиру Уссурийского батальона Амурского казачьего войска, что во вверенном ему «порту построено: одна казарма, одна кухня и один офицерский дом...».

Заметим, что зимовка прошла благополучно, и команда была сохранена, а начатое дело продолжено. Наверное, сказалась основательность командира, его крепкий сибирский характер. Ведь Николай Васильевич Комаров родился в Тобольской области, а учился в Омской школе армейских прапорщиков, откуда потом был отправлен на Восточную окраину.

К слову сказать, некоторые омичи, с которыми пришлось общаться Людмиле Артемьевой, удивлены столь короткой памятью владивостокцев и готовы внести свою лепту в сооружение памятника своему земляку. Один из них - начальник Омского кадетского военного корпуса Минобороны России, Герой Советского Союза Николай Васильевич КРАВЧЕНКО. Это училище является правопреемником той самой школы армейских прапорщиков, в списках которой значился и Комаров.

В круг единомышлеников Людмила Артемьева смогла объединить сотрудников предприятий и организаций, находящихся волею судеб на улице Прапорщика Комарова. Это Приморская кондитерская фабрика, Краевое управление мелиоративных работ, ОАО «Сельхозрынок», не остались в стороне Почетный гражданин города Владивостока Виктор Павлович ЧУБАЙ, председатель правления ТСЖ «Комарова,18» Владимир Викторович ЗОРИН, директор Приморского политехнического колледжа Сергей БУРНАШЕВ, а также горожане, посещающие синагогу. И это далеко не полный список. На первой встрече инициативной группы, помимо жителей улицы, присутствовали несколько человек от Общества изучения Амурского края во главе с заместителем председателя, известным писателем Владимиром ТЫЦКИХ. Краеведы - частые гости у Людмилы Александровны, в этот день разговор поддержала Елена СОБОЛИВСКАЯ, руководитель секции «клуб Родовед».

- Николай Васильевич Комаров - для города Владивостока историческая личность. Факт остается фактом - закрепились на Тихоокеанском берегу именно эти 30 солдат во главе с прапорщиком. И памятник ему должен быть установлен вне зависимости от каких-то приписываемых ему личных качеств, - убеждена она. - Если идти по такому пути, то многих памятников выдающимся людям просто бы не появилось. Да и введены эти «жареные» факты в исторический оборот, я бы сказала, не очень корректно, без ссылок на конкретные дела, хранящиеся в архивах.

Вообще, тема памятника Комарову во Владивостоке поднималась неоднократно, есть сведения, что имеется несколько проектов разных авторов. Вот только дойти до конкретной реализации пока не удалось. Самым главным вопросом остается вопрос выбора для него места. И здесь инициаторы проекта с улицы Прапорщика Комарова, получившие как-то совет уважаемого городского ведомства установить памятник в своем дворе, напоминают, что персона, о которой идет речь, - масштаба не одной улицы, а всего города.

- У меня на столе письма из городской администрации, в них нет возражения на установку памятника. При этом я сама должна найти место среди городских земель и представить кадастровые документы на согласование, - продолжает разговор Людмила Артемьева - Согласитесь, что это вопрос не масштаба частного лица. Разговор об увековечивании памяти первостроителя Владивостока прапорщика Комарова надо, наконец, перевести в конструктивное русло и вынести на обсуждение общественности.

На фото: Так увидел прапорщика Николая Комарова художник Г. Пронский

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Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.