Топ-5 технологичных подарков к грядущим праздникам

В канун главного праздника представителей сильной половины человечества тема «мужских» подарков становится как никогда актуальной. Милые девушки, если вы все еще ломаете голову, чем бы порадовать своего мужа, друга или брата, - загляните в салон оператора связи. Именно там вы найдете то, о чем давно мечтал ваш мужчина. А топ-5 технологичных подарков от экспертов компании «МегаФон» максимально упростит задачу выбора.

Портативные зарядные устройства. Смартфон выручает нас в очередях к терапевту, подсказывает список нужных покупок в супермаркете, звонит и отправляет мгновенные сообщения, а это позволяет вам всегда быть на связи с близкими. И лишь низкий заряд батареи может этому помешать. Благодаря производителям электроники теперь и эта проблема решена – портативная зарядка вернет ваш смартфон к жизни за считанные минуты, где бы вы ни находились. Отличным дополнением к такому подарку будет запасной кабель или адаптер, ведь они всегда теряются, протираются или забываются на работе. И пусть только ваш любимый попробует сказать, что у него на рыбалке телефон сел – хорошего портативного аккумулятора хватит на целых 3, а то и 5 сеансов без подзарядки.

Фитнес-браслет. Если одариваемый вами мужчина заражен столь популярной нынче идеей здорового образа жизни и стремится к идеальному телу, то этот гаджет ему просто необходим. Постоянно контролировать себя, считать калории, следить за уровнем физических нагрузок непросто, и фитнес-браслет в этом деле - незаменимый помощник. Лучшие образцы не только абсолютно точно подсчитывают калории, измеряют частоту сердечных сокращений и отображают данные в режиме реального времени, но также могут оценить качество сна, давать рекомендации во время бега, определять положение тела и напоминать об отдыхе тем, кто подолгу сидит за рабочим столом.

Управляемые игрушки. А что? Все мы знаем, что мужчины – это взрослые дети. Радиоуправляемые вертолетики и машинки уже давно вошли в «виш-лист» всех мужчин от 15 до 50. Но все это прошлый век, по сравнению с танком, который управляется со смартфона. Его создатели утверждают, что он способен ездить в условиях пересеченной местности, и полноценно имитировать боевую единицу: башня вращается на 350 градусов, при выстреле корпус танка бросает от "отдачи", а сам танк издает настоящие звуки боя. Для поражения танка противника хватает менее 20 попаданий. Так что танковый бой станет неожиданным сюрпризом и увлекательной игрой на любом детском празднике или вечеринке с участием поклонников гаджетов». Вряд ли кто-то из них откажется от такого подарка.

3D-очки. Виртуальная реальность по демократичной цене. Если ваш мужчина, отец или брат жалуется на то, что его «заели» серые будни, что не хватает эмоций, что неплохо было бы купить мотоцикл - не спешите исполнять его желание. Запас ярких эмоций ему позволят восполнить 3D-очки виртуальной реальности для смартфона. Они позволят тут же очутиться на демо-аттракционах, поиграть в различные игры или посмотреть панорамное видео. А это - незабываемые эмоции, повышение уровня адреналина в крови. При этом не надо покидать свой дом или офис. Надев очки, мужчина сможет погонять на бешенной скорости на машине, прыгнуть с парашютом или совершить экшн от первого лица и еще много-много всего другого. Чем не подарок?

Экшн-камера. Если ваш мужчина не представляет свою жизнь без адреналина и острых ощущений и снимает все свои приключения на видео, то экшн-камера в качестве подарка непременно его обрадует. В отличие от обычной, экшн-камера имеет особый режим – ускоренную запись, которая необходима для съемки динамических сцен и гарантирует четкость записи экстремальных событий. Кроме того, она имеет гораздо больший угол обзора и повышенную стойкость к ударам и воде. Вы увидите, как ваш избранник будет хвастаться перед друзьями новым девайсом и с нетерпением ждать удобного случая проверить в деле это маленькое портативное чудо - во время спуска по горной реке или полета под куполом парашюта.

«Сегодня в салонах связи можно приобрести самые разнообразные девайсы и аксессуары,- отмечает Артем Базыль, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Приморского отделения компании «МегаФон». - Банальную пену для бритья или очередной галстук можно заменить на современный технологичный подарок, причем – по той же цене. Так что, милые девушки, выбирайте, покупайте и помните – 8 марта не за горами!»