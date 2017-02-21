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Владивостокский ГУМ открывается после реконструкции на площади более 7000 кв.м

21 Февраля 2017, 17:07 | Приморье

Открытие торгового дома «Большой ГУМ» запланировано на 23 февраля. Здание «Большого ГУМа» распахнет свои двери после пятилетнего ремонта, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По архивным фотографиям рабочие восстановили исторический вид дошедших до наших дней элементов – лестниц и лепнины, отреставрировали металлические сейфы и батареи. Теперь общая площадь торгового комплекса составляет более 7 тыс. кв м.

«На сегодняшний день у нас уже есть 14 арендаторов, которые разместят свои магазины на первом и втором этажах. Мы стараемся сделать ГУМ – универсальным магазином. У нас будут продаваться многие товары от одежды до оптики, также планируем разместить в здании крабовый ресторан», – рассказал заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе ТД «Владивостокский ГУМ» Спартак ГОЛИКОВ.


 

 

 

 

 

 



Добавим, что в дни открытия посетителям представят временную экспозицию будущего музея, который откроется в марте на чердаке торгового комплекса. Познакомится с вековой историей магазина сможет любой желающий. А пока временная экспозиция разместится на третьем этаже торгового дома. Первое мероприятие в музее ГУМа пройдет в марте месяце – это будет моноспектакль «Здесь был Вася».


 



Иван КРЫШАН. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Владивостокский ГУМ  реконструкция 



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