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Бизнес-гороскоп: От Весов требуется взвешивать каждый шаг
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля
ОВЕН. Финансовое положение стабильно, но позволить себе все, о чем вы мечтаете, пока нереально. Так что отложите крупные покупки. В делах стоит доверять только себе, не пытайтесь повесить дополнительную работу на коллег.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас может ожидать финансовое затишье, поэтому не стоит транжирить денежные запасы. Вторник и среда принесут много работы, суеты и толчеи, главное - не унывать. В пятницу не стоит носить с собой крупных сумм, к тому же вы будете рассеянны и можете забыть пин-код от банковской карты.
БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели позволит вам расширить свои финансовые возможности. В пятницу или субботу вероятна плодотворная деловая встреча. Самое время планировать предстоящий отпуск. Звезды обещают выгодный для вас курс валют.
РАК. Устройте себе небольшой отдых, перестаньте на некоторое время думать о деньгах - по крайней мере о том, как их заработать. На этой неделе финансовые поступления могут быть лишь случайными, зато особенно приятными в силу своей неожиданности. В пятницу не стоит слишком много тратить в барах и ресторанах.
ЛЕВ. Во вторник и среду вам придется изрядно потрудиться, чтобы держаться на плаву. Вам придется ограничить свои затраты, оставляя только самые необходимые. Не забывайте вовремя платить проценты по кредитам.
ДЕВА. На нынешней неделе возможны непредвиденные затраты или вложения, которые, впрочем, окупят себя с лихвой. В среду вероятны денежные поступления. Но старайтесь не растрачивать бездумно эти деньги, однако на подарках для близких не экономьте.
ВЕСЫ. Наступает удачное время для расширения вашего бизнеса, но необходимо действовать предельно осторожно, просчитывайте свои действия на два шага вперед. Старайтесь не соглашаться с идеями, которые вам будут навязывать. Всю информацию стоит тщательно проверять.
СКОРПИОН. У вас будет возможность открыть для себя один или несколько новых источников дохода. Если кто-то вам должен, деньги вернут даже раньше срока - уже во вторник. Начальству сейчас очень нравятся ваши идеи и ваша работоспособность.
СТРЕЛЕЦ. Финансовая неделя будет достаточно успешной, если кардинально не менять свои планы. В понедельник будьте внимательны и осторожны, избегайте обмана. В четверг вероятны приятные подарки и финансовые поступления.
КОЗЕРОГ. Похоже, денег вам не хватает. Но поиск дополнительных средств лучше начинать не на этой неделе. Скоро придут стабильность и равновесие. В среду и пятницу лучше не спорить с начальством и не вкладывать деньги в сомнительные предприятия.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе особенно крупных поступлений пока не предвидится, но вашему финансовому положению ничто не угрожает. Коллеги могут попытаться изображать видимость работы, в то время как вкалывать придется вам.
РЫБЫ. На этой неделе будут удачными крупные покупки. Но постарайтесь адекватно оценивать свои финансовые возможности. В среду или четверг вы можете совершенно законно ожидать новых денежных поступлений.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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