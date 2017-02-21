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Во Владивостоке высадят новую аллею из лип
Во Владивостоке в рамках санитарного двухмесячника, который традиционно стартует в апреле, на улице Толстого высадят молодые липы. Деревья будут радовать горожан своим цветением, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, предварительно была проведена санитарная вырубка больных и сухостойных деревьев. Вместо 26 старых черемух на улице Толстого появится аллея из 50 молодых лип.
«Также в этом году мы планируем высадить хвойные деревья в сквере Суханова, в Гайдамакском и Дальзаводском скверах. Новые живые изгороди из сирени, кизильника и пузыреплодника появятся на улице Светланской, Корабельной Набережной, в сквере Муравьева-Амурского, по проспекту 100-летия Владивостока в районе остановки общественного транспорта «Фабрика Заря», - сообщила Екатерина ЗОЛОТОЕВА, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения городского управления дорог и благоустройства. – Кроме того, будут проведены масштабные работы по благоустройству городских зеленых зон».
Работы по формовочной и санитарной обрезке деревьев и вырубке старых сухих деревьев, которые стартовали в краевом центре, проводятся для улучшения экологической обстановки и придания зеленым насаждениям эстетического вида.
Светлана СМИРНОВА.
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