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Еще 280 приморских ветеранов Великой Отечественной не обеспечены жильем
21 Февраля 2012, 23:34 | Приморье
Это было отмечено на совещании президента России, в котором принял участие полпред Виктор ИШАЕВ, сообщили в аппарате полпреда президента РФ в ДФО.
По данным аппарата полпреда, сегодня в Дальневосточном федеральном округе 698 ветеранов Великой Отечественной войны еще не обеспечены жильем, из них в Приморском крае – 280 человек.
За все время реализации указа президента на Дальнем Востоке 7045 ветеранов улучшили свои жилищные условия, это составляет 91% от вставших на учет. Из них Приморском крае – 1991.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
Автор: Юрий Рогов
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