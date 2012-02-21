Еще 280 приморских ветеранов Великой Отечественной не обеспечены жильем

Это было отмечено на совещании президента России, в котором принял участие полпред Виктор ИШАЕВ, сообщили в аппарате полпреда президента РФ в ДФО.

По данным аппарата полпреда, сегодня в Дальневосточном федеральном округе 698 ветеранов Великой Отечественной войны еще не обеспечены жильем, из них в Приморском крае – 280 человек.

За все время реализации указа президента на Дальнем Востоке 7045 ветеранов улучшили свои жилищные условия, это составляет 91% от вставших на учет. Из них Приморском крае – 1991.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».