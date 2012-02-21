Опрос "ЗР" : Готовы ли вы уехать из Приморья?

Ни для кого не секрет, что население Приморского края неуклонно и, увы, стремительно сокращается. Совсем недавно мы проскочили в обратном направлении двухмиллионный рубеж, на 1.12.08 г. в крае уже едва насчитали 1 млн 989,2 тыс. человек. Дальневосточники продолжают караванами уезжать из региона из-за крайне неблагоприятной социально-экономической обстановки. И не секрет, что она только ухудшается.



В счастье, которое должно было свалиться на головы приморцев при подготовке к саммиту АТЭС, уже никто не верит, зато все на себе ощущают последствия роста тарифов, цен, введения новых автопошлин, запрета на помогаек и многое другое. И многие принимают для себя очень непростое, но часто единственно возможное решение - уехать. В связи с этим "ЗР" поинтересовался у жителей и гостей своих читателей: хотели бы они уехать из Приморья? И если да, то куда?

Наталья БОГОСЛОВСКАЯ, агент по недвижимости (Находка):

- В другой город России не поехала бы. Только за рубеж. Когда я за границей, то я чувствую себя комфортно. Мне нравятся города южного Китая, и я хочу там жить. Рано или поздно я все равно туда уеду. И дай бог, чтобы я там нашла работу. У меня есть знакомые, которые тоже хотят уехать в Китай. Там стабильность даже во время кризиса. А в России стабильности нет, как нет и уверенности в завтрашнем дне.

Виктор, предприниматель:

- Знаете, рассматривать вариант и принимать конкретное решение, после которого последуют конкретные действия, две разные вещи. На днях пил на эту тему с друзьями. Предложения возникали самые разные. Например, "давайте посдаем здесь квартиры и уедем куда-нибудь на юг Китая. При скромной жизни на год имеющихся средств хватит. А там, глядишь, и бизнес какой-нибудь наладим. На самом же деле, никто из нас работы не потерял. А человека нужно сильно поприжать, чтобы он все бросил.

Михаил, сфера деятельности - грузоперевозки:

- Я из России никуда не уеду. Я - патриот. Я люблю Путина, хотя в последнее время он перегибает палку. Но я уверен, что мы с ним выкарабкаемся. И что за Россией будущее. У меня предки - немцы. Я люблю порядок и хочу, чтобы немецкий порядок был в России.

Олег, временно безработный:

- Можно сказать, сижу на чемоданах, попытаю счастья в Подмосковье. Бывший одноклассник предложил управленческую работу на одном из заводов. Говорит: "Полгода поработаешь, продажи все равно не поднимешь - в сложившихся условиях это невозможно. Но за полгода деньги получишь. А у меня репутация сохранится". И потом, жилье производственное имеется, и на транспорт тратиться не надо. А здесь уже друзьям и знакомым в глаза смотреть стыдно. Имидж преуспевающего человека без денег как-то не складывается.

Ирина КОЛЕСНИЧЕНКО, сотрудник туристической фирмы:

- Уехать из Приморья? Без проблем! Но только в Китай. Я часто бываю в южном Китае и хочу сказать, что у них есть хорошее образование, которое они готовы нам дать. Там нет проблемы снять или купить жилье. И, самое главное, там нормальное отношение к гражданам других стран. Я объездила весь Китай и сама убедилась, что нигде так хорошо не относятся к русским, как в южном Китае. Там востребованы люди с высшим образованием.

Мария, менеджер-продажник:

- Я во Владивосток перебралась два года назад из Кавалерово. Как сейчас говорят: "Удачно вышла замуж". В поселке работы еще меньше, чем в городе. Отъезд на Запад не рассматривался, поскольку родственники проживают только на Украине. Сами видите, что там сейчас делается. Восточными языками не владею, так что на ПМЖ в Китай тоже не тянет.

Александр ШАЙТУР, работник ЖКХ:

- На данный момент из Приморья уезжать не собираюсь. Во-первых, я - патриот своей Отчизны. Во-вторых, скажите, где нас ждут в другом месте? И кому мы там нужны, если здесь никому нет дела до нас? Хотя с моей профессией я без денег нигде не останусь. Но хочется, чтобы и у нас все было хорошо. Чтобы мы никуда не уезжали. Кризис, конечно, пугает. Я в декабре прошлого года купил квартиру по ипотеке. Хорошо, что половину денег мы внесли сразу. А куда деваться? Государство нам все равно ничего не даст. Хотя мы долго думали, стоило ли вообще брать этот кредит, чтобы потом расплачиваться 15 лет. Это, кстати, тоже меня удерживает в Приморье.

Евгений КОЛОСОВ, юрист:

- Можно бы-ло бы уехать поработать в хорошую страну, если бы было интересное предложение. Можно уехать и в Китай, там есть хорошие города. А тех, кто отсюда уезжает, понять можно: нетрадиционное время заставляет людей принимать нетрадиционные решения.

Оксана, предприниматель:

- У меня двое детей, воспитываю их одна. Бизнес совсем маленький - парикмахерская, параллельно оказываю бухгалтерские услуги. Выручка упала по обеим статьям дохода. Уже разговаривала с матерью-пенсионеркой, что, если так дальше дело пойдет, то ей придется брать работу на дом. Она по образованию педагог, может с детьми сидеть. Уезжать не планирую, на кого я детей брошу?

Ольга БОЙКО, администратор торгового центра:

- Да, я готова уехать! И я бы уехала, если бы была гарантия трудоустройства. А уезжать неизвестно куда, чтобы работать посудомойкой, не хочу! Я и здесь зарабатываю неплохо. Можно было бы перебраться в тот же Китай, но я боюсь, что не найду работу. Была бы я помоложе, я бы не задумываясь уехала отсюда. Но когда тебе 38 лет, то скорого и однозначного ответа от меня не ждите. Сейчас, прежде чем на что-то решиться, я хорошенько подумаю.

Александр, управляющий:

- Мне 53 года, и у меня такой стаж работы, что мне бессмысленно просматривать объявления на западных интернет-порталах "Вакансии". Только свое дело. Но организовывать легальный бизнес в сложившихся экономических условиях - сервисный или основанный на продажах - не считаю целесообразным. Об открытии какого-либо производства речь не идет, с начальным капиталом туговато, а банковские проценты мне не потянуть.

Владислав КОСТЕВ, студент ДВГУ:

- Прошлым летом я четыре месяца жил и работал в Нью-Йорке. Поэтому я бы уехал только в Штаты, потому что там жить проще и там есть шанс заработать! Если не лениться, легко можно заработать две-три тысячи долларов в месяц. Даже работая гастарбайтером, можно заработать до сотни долларов в день. А цены на аренду жилья там почти такие же, как во Владивостоке.

Дмитрий, госслужащий:

- Нет, никуда я не поеду. Нам зарплату обещали к осени поднять аж на 9%! Шутка. А вообще, жена в конце прошлого года осталась без работы. Родители-пенсионеры проживают в Спасске-Дальнем. На семейном совете мы приняли решение, что если к лету ситуация ухудшится, то жена с ребенком переедет в Спасск. Свою трехкомнатную квартиру сдадим. А я вместе с парой друзей как-нибудь в съемной однокомнатной поживу. У них похожая ситуация.

Наталия БОРИСОВА, начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Владхлеб":

- Я пока не собираюсь покидать Россию, хотя здесь достаточно тяжелое положение. Сейчас, наоборот, наши соотечественники должны не разбегаться, а объединяться, консолидироваться. Надо всем прилагать какие-то усилия, чтобы выйти из этой ситуации. Мне кажется, что человек должен жить там, где он может себя реализовать. И если он не может самореализоваться в России, то почему бы ему это не сделать за рубежом? Я лично не отношусь негативно к людям, которые уезжают в другую страну и устраивают там свою жизнь. Поэтому я не могу сказать твердо, что никогда отсюда не уеду. Все может быть. Но в данный момент мое место здесь, в России! И здесь, сейчас, я сделаю больше, чем где-либо.

Владимир, студент:

- Да я рад бы, только доучиться надо. Я тут вообще не собираюсь оставаться. Нет лучшего способа не попасть в армию, чем проживать не по месту прописки.