Неравнодушным приморцам вручат премии

Конкурс «Неравнодушный гражданин» проведет некоммерческая организация в Приморье в 2019 году. Почти 300 тысяч рублей на эти цели получены в виде гранта из краевого бюджета.

Как сообщили в департаменте внутренней политики, данный конкурс направлен на развитие инициативного добровольчества и поощрение приморцев, реализующих общественно значимые некоммерческие проекты.

«Премия проводится в крае ежегодно для того, чтобы продемонстрировать, насколько важна и полезна волонтерская деятельность. Заявки на участие поступают со всех муниципалитетов Приморья. За три года организации мероприятия поддержку на свои проекты получили более 140 человек», – отметили в ведомстве.

Сбор заявок на участие в премии начнется уже с 1 марта 2019 года. Итоги будут подведены в июне. Предложить кандидатуры, достойные поощрения за свою деятельность, смогут общественные организации и муниципальные учреждения, СМИ, блогеры и другие.

Победители будут определены в следующих номинациях: «Шаг вперед», «Живой город», «Здоровый дух», «Природа», «Культура», «Семья и дети» и других. Подробнее с правилами участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.

Напомним, по поручению Губернатора Приморья Олега Кожемяко в краевом бюджете на 2019 год сумма грантовой поддержки НКО увеличена до 65 миллионов рублей.

Фото Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток