Что за жижа по 10 тысяч тонн в сутки течет в бухту Новик?

При такой «атаке» внутреннее море Русского острова долго не протянет, еще максимум три года…

"Первые лица правительства и руководство края старательно не замечают нарастающей экологической беды на Русском острове", пишет "Новая газета во Владивостоке" в материале "​Мечты на фоне дерьма".



"В прошлом году 295 жителей острова Русского (и я в их числе), вдохновленные декларациями властей по поводу Года экологии в России, взялись защищать природу. Предметом беспокойства стало родное море, а именно — бухта Новик, по берегам которой расположены несколько островных поселков: Парис, Мелководный, Минка, Экипажный, Шигино и Подножье. В бухту Новик начиная с 2012 года ежедневно, без перерыва и даже без официального разрешения (такое было получено лишь в 2016 году) сбрасываются коммунально-бытовые отходы кампуса ДВФУ, медцентра, Приморского океанариума. По 10 тысяч тонн в сутки, в режиме нон-стоп. В результате морская вода самого большого внутреннего водоема Русского острова загрязняется, опресняется, заболачивается. Море перестает быть морем и становится сборником нечистот", - рассказивает журналист Наталья Островская.



"Эти проблемы хорошо известны всем, кто живет на острове, и не только им. Бухта умирает на глазах. Массовая гибель рыбы, подозрительная, явно не морская пена по берегам и такие же «ароматы», несущиеся со стороны соседа, находящегося неподалеку от поселков проблемного объекта — очистных сооружений КГУП «Примводоканал»… Наблюдая все это своими глазами, нюхая из года в год своими носами, жители острова предположили, что чиновники, видимо, тоже не читают газеты, а значит, надо им сообщить о беде. Обратиться, что называется, напрямую. Что и сделали — написали, подписали, отправили, - пишет журналист. - Написав, что бухту Новик надо срочно спасать, мы обратили внимание чиновников на то, что единственный способ прекратить экологическое безумие — это перенос трубы со стоками из закрытого Новика в открытый Уссурийский залив, где морские глубины и течения таковы, что, по мнению специалистов и по здравому смыслу, экологический ущерб (при нормальной качественной очистке стоков) сводится к нулю, опреснение и заболачивание заливу Петра Великого, в отличие от маленькой бухты, также отнюдь не грозят. Надежду давал и тот факт, что в солнечные сентябрьские дни Восточного экономического форума – 2017 первый вице-премьер правительства РФ И. И. Шувалов, отвечая на вопрос вашего корреспондента о судьбе бухты Новик, заявил, что проблемы экологии игнорировать невозможно, «работы по очистным будут проведены» и вообще — «современный город там, где чистая среда». И. И. Шувалов и стал нашим первым адресатом. Кроме него, мы отправили коллективное письмо в защиту природы еще трем ответственным лицам — полпреду президента РФ в ДФО Ю. П. Трутневу, министру природных ресурсов и охраны окружающей среды С. Е. Донскому, руководителю Росприроднадзора А. Г. Сидорову. И стали ждать ответов".

Чиновники уложились в законный срок, и теперь в распоряжении активистов целый ворох конвертов с ответами (см. верхнее фото): два ответа от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморского края (их подписали руководитель А. И. Коршенко и его зам Н. В. Федорец), два письма от краевого Росприроднадзора (оба ответа за подписью руководителя — И. П. Шабалина), ответы от Тихоокеанского морского управления (подпись руководителя А. А. Тюменева) и Роспотребнадзора (заверила врио руководителя Т. Н. Детковская), от Приморской краевой прокуратуры (за подписью начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства, старшего советника юстиции Ю. А. Силаковой) и администрации Владивостока (замглава С. А. Черкасов).



"Что за жижа течет в Новик с 2012 года, до недавнего времени было вообще неизвестно. Оказывается, «разрешение на сброс… в окружающую среду с утвержденными приказом Управления Росприроднадзора по Приморскому краю допустимыми концентрациями загрязняющих веществ» «Примводоканал» получил лишь 10.07.2017 г.! Другими словами, пока «оно» текло — год текло, второй, третий, четвертый, пятый… у надзорных органов даже не было критерия, с помощью которого можно было бы проверить работу очистных и качество очистки", - подчеркивает журналист.



"Известный в Приморье эколог профессор Н. К. Христофорова и ее коллеги попытались исследовать морскую среду вокруг Русского острова на наличие тяжелых металлов. И обнаружили, что со стороны Уссурийского залива особых экологических проблем нет. За исключением «пустяка». Небольшой, явно неафишируемый сток хозяйственно-бытовых отходов Приморского океанариума в бухту Житкова дал, по выражению Христофоровой, «бешеное, ураганное загрязнение» по показателям антропогенного (человеческого) воздействия на природный объект. А в бухте Новик, куда вот уже пять лет течет река нечистот, по мнению надзирающих, все в норме. Без превышений ПДК загрязняющих веществ. Это ложь. И мы, ссылаясь на данные ученых, экспертов, не раз говорили, что все совсем наоборот. Что стоки в Новик очищены условно, сливается практически кислота, налицо высокое загрязнение органикой и как следствие распространение в морской среде болезнетворных микроорганизмов, что при такой «атаке» внутреннее море Русского острова долго не протянет, максимум три года…", пишет "Новая газета во Владивостоке".



Опубликованным материалом неравнодушные владивостокцы обращаются в краевой департамент градостроительства. Осталось дождаться ответа. А пока, в бухту Новик каждые сутки сливаются 10 тысяч тонн отравляющей жижи.



Все подробности о ситуации в бухте Новик читайте в "Новой газете во Владивостоке" № 424 от 18 января 2018 г.