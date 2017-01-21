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В Приморье родились малыши с именами Барс и Услада
Самыми популярными именами для новорожденных в Приморье по итогам 2016 года стали Артем и София. Вместе с тем, некоторые родители проявляют креативность и придумывают для своих малышей необычные имена, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Специалисты краевого департамента записи актов гражданского состояния назвали самые популярные и самые редкие имена, которыми называли маленьких приморцев в 2016 году.
«Уже шестой год самым популярным именем для мальчиков остается Артем. В 2016 году это имя присвоено 763 малышам. На втором месте Максим – так назвали 509 новорожденных, на третьем и Александр – это имя получил 461 малыш. Девочки чаще всего получали имена: София – его носят 568 новорожденных, Виктория – 441 и Анастасия – 428 малышек», – сообщили специалисты.
В департаменте добавили, что в 2016 году органы ЗАГС администраций муниципальных образований края зарегистрировали 23 809 актов гражданского состояния о рождении. Лидером по количеству зарегистрированных новорожденных стал Владивосток – здесь выдано 8 744 актов о рождении.
«Некоторые родители выбрали для своих малышей необычные и редкие имена. В прошлом году в Приморье зарегистрированы Барс, Фадей, Герасим, Корней, Северьян, Богуслав. А также – Паулина, Агафья, Филомена, Услада, Славяна, Параскева», – добавили в департаменте.
Отметим, увеличение числа зарегистрированных рождений в 2016 году в сравнении с аналогичным периодом 2015 года отмечено на девяти территориях края – в Большом Камне, Партизанске, Уссурийске, Кировском, Октябрьском, Ольгинском, Хорольском, Чугуевском и Яковлевском районах.
В 2016 году в Приморском крае появилось 15 160 новых семей. Кроме того, органы ЗАГС Приморья зарегистрировали 4 633 акта об установлении отцовства, 1 240 – о перемене имени и 340 – об усыновлении.
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