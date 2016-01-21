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Приморье приняло рекордное количество соотечественников из-за рубежа

21 Января 2016, 17:29 | Приморье
Почти 4,2 тысячи соотечественников из-за рубежа прибыли в Приморский край в 2015 году. Около 2,3 тысяч из них – участники программы содействия переселения, остальные – семьи переселенцев, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
 
Специалисты департамента труда и социального развития Приморского края связывают рекордное количество прибывших с поддержкой, которую предоставляет переселенцам государственная программа, а также расширением территорий вселения в регионе.
 
«В планах было принять 1 257 человек. К осени стало понятно, что показатели программы будут существенно перевыполнены. После корректировки мы рассчитали, что к концу года переселенцев будет около 3 800 человек. Однако к 1 января зафиксировали 4 174 участников программы и их семей, прибывших в Приморье», – поясняет директор департамента Лилия Лаврентьева.
 
На мероприятия, направленные на адаптацию переселенцев в 2015 году израсходовано более 9,8 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. В основном, средства понадобились на жилищное обустройство граждан.
 
Наибольшее число соотечественников переехали в Артем, Находку и Уссурийск. За 2014-2015 годы более 4,5 тысяч человек выбрали своим постоянным местом проживания именно эти три городских округа. Это объясняется тем, что в городских округах наблюдается достаточно благоприятная ситуация на рынке труда.
 
Тем не менее, для большей мобильности приезжих в прошлом году список территорий вселения увеличился с 19 до 26 муниципальных образований. Появились Дальнереченск и Лесозаводск, а также Кировский, Надеждинский, Михайловский, Хасанский и Ханкайский районы.
 
80 процентов из общего числа прибывших соотечественников в трудоспособном возрасте уже трудоустроены или занялись предпринимательской деятельностью. Наибольшее число граждан занято в сфере оптовой и розничной торговли, строительстве, сфере обслуживания. Переселенцы работают на предприятиях транспорта, в обрабатывающем производстве, в медицине и образовании, в организациях, оказывающих коммунальные услуги населению и т.д.
 
Вице-губернатор Павел Серебряков, курирующий реализацию госпрограммы переселения, считает, что она остается актуальной и в наступившем году. Это в первую очередь обусловлено нехваткой квалифицированных кадров, потребностью региона в притоке людей, готовых применить себя в развитии экономики края.
 
«Переселение соотечественников, проживающих за рубежом, рассматривается в качестве одного из основных элементов активной миграционной политики. В этом году край готовится принять около 1,3 тысяч участников программы с семьями», – поделился планами заместитель главы региона. 
 
Досье "Золотого Рога": 59 процентов  участников  программы – мужчины. Средний возраст переселенцев – 34 года. Около 47 процентов – граждане в возрасте от 30 до 45 лет. Около 40 процентов – молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Почти 75 процентов соотечественников имеют профессиональное образование. Наиболее часто желают переехать в Приморский край граждане Украины, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Молдовы.
 
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Теги: соотечественники  население  миграция 



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