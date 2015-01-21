Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пятимесячному приморцу Максиму Аверкову оплачено лечение
24 октября на сайте «Русфонда», в газете «Золотой Рог» и в эфире ГТРК «Владивосток» мы рассказали историю пятимесячного Максима АВЕРКОВА из Надеждинского района. У мальчика врожденная правосторонняя косолапость, и требуется лечение по методу Понсети.
Рады сообщить, что вся необходимая сумма (120 тыс. руб.) собрана. Максим начал лечение в клинике «Современные медицинские технологии» в Ярославле. Сергей, папа Максима, благодарит читателей за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья!
И вот еще новости. 10 читателей и 6 445 телезрителей оказали исчерпывающую помощь (698 576 руб.) троим тяжелобольным детям – очередникам бюро «Русфонда» в Приморском крае.
Оплачены: лечение органического поражения центральной нервной системы Володе БУДНИКУ (5 лет, 199 900 руб., Лазовский район); лечение органического поражения головного мозга Толе БУДНИКУ (5 лет, 199 900 руб., Лазовский район).
Помогли: Анна УРУСОВА (Бурятия), Ольга (Москва), Елена Сергеевна (Хабаровский край), IT-Service, Анатолий Михайлович, Валерий, Дмитрий Анатольевич, Константин, Николай Владимирович, Ольга (все – Приморский край). Спасибо!
Ирина БРУГГЕР. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Приморье - в тройке лидеров по добыче минтая
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Бизнес-гороскоп: Водолеи немного утолят свою финансовую жажду
- Более 11 тысяч приморцев пригласили на праздник выпускников "Крылья Востока"
- Синоптики рассказали, когда в Приморье установится хорошая погода
- В Приморье ожидаются дожди и грозы
Новости раздела
- "Океан" отпразднует юбилей
- Дикое купание
- Приморье отметит день работников морского флота
- Сквер, объединяющий эпохи
- В Артеме устроят сабантуй
- "Сегодня в регионе живем и работаем по принципу "куда кривая выведет"
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Тупики общественных пространств
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В Приморье прямую трансляцию "Крыльев Востока" покажут по двум телеканалам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы