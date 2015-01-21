Пятимесячному приморцу Максиму Аверкову оплачено лечение

24 октября на сайте «Русфонда», в газете «Золотой Рог» и в эфире ГТРК «Владивосток» мы рассказали историю пятимесячного Максима АВЕРКОВА из Надеждинского района. У мальчика врожденная правосторонняя косолапость, и требуется лечение по методу Понсети.

Рады сообщить, что вся необходимая сумма (120 тыс. руб.) собрана. Максим начал лечение в клинике «Современные медицинские технологии» в Ярославле. Сергей, папа Максима, благодарит читателей за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья!

И вот еще новости. 10 читателей и 6 445 телезрителей оказали исчерпывающую помощь (698 576 руб.) троим тяжелобольным детям – очередникам бюро «Русфонда» в Приморском крае.

Оплачены: лечение органического поражения центральной нервной системы Володе БУДНИКУ (5 лет, 199 900 руб., Лазовский район); лечение органического поражения головного мозга Толе БУДНИКУ (5 лет, 199 900 руб., Лазовский район).

Помогли: Анна УРУСОВА (Бурятия), Ольга (Москва), Елена Сергеевна (Хабаровский край), IT-Service, Анатолий Михайлович, Валерий, Дмитрий Анатольевич, Константин, Николай Владимирович, Ольга (все – Приморский край). Спасибо!

Ирина БРУГГЕР. Газета «Золотой Рог», Владивосток.