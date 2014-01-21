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Жемчужину Приморья очистят от копоти
Газификация обещает значительно улучшить экологическую обстановку в Хасанском районе Приморья
Строительство завода по сжижению природного газа в Хасанском районе Приморского края поможет улучшить экологию региона. Об этом заявил СМИ директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации края Алексей ПОЧЕКУНИН.
Он также отметил, что предприятие «Востокбункер», которое занимается перевалкой мазута в поселке Славянка, уже разработало соответствующую программу и закупило необходимое оборудование для работы на газе.
«Сейчас многие предприятия края ждут приход газа, это наиболее экологически чистое из углеродных видов топливо. От работы с мазутом нужно уходить. Газификация Приморья улучшит экологическую обстановку в регионе», - считает Алексей Почекунин.
Экспертизу подкрепят слушаниями
Как сообщал «ЗР», губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР в конце прошлого года подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта по строительству завода по производству сжиженного природного газа в Хасанском районе.
Сейчас компания начала разработку проектной документации по проекту «Владивосток-СПГ». Ее завершение намечено на III квартал 2014 года.
Алексей Почекунин отметил, что сразу после получения проектной документации от ОАО «Газпром» в Приморье будут проведены общественные слушания. Далее осенью 2014 года «Газпром» рассчитывает получить заключение экологической экспертизы, к концу года - заключение Главгосэкспертизы России.
«По итогам общественных слушаний будут внесены предложения, которые направят в Росприроднадзор. Сам принцип государственной экологической экспертизы – независим. Комиссия экспертов формируется из внештатных экологов, которые имеют соответствующую квалификацию», - отметил директор департамента.
Отметим, территория, которая рассматривается ОАО «Газпром» для строительства завода, не обременена экологическими ограничениями.
«Расположенные в Хасанском районе национальный парк «Земля леопарда» на базе заказника «Леопардовый» и заповедник «Кедровая падь» имеют утвержденную охранную зону. Территория будущего завода не обременена никакими экологическими ограничениями», - сказал Алексей Почекунин.
По мнению губернатора Владимира Миклушевского, этот проект очень важен для региона.
«В первую очередь это огромные инвестиции - 13,5 миллиардов долларов, которые будут вложены в строительство завода в Хасанском районе. Крайне важно, что налоги будут поступать в бюджет Хасанского района и Приморского края начиная с момента строительства и после введения его в эксплуатацию», - заявил глава региона.
Кроме того, губернатор не раз заверял, что строительство завода СПГ принесет не только значительные финансовые поступления в бюджет, но и привлечет сюда специалистов – строителей, газовиков. Реализация проекта «Газпрома» будет способствовать развитию социальной инфраструктуры в Хасанском районе. Появятся новые жилые дома, детские сады, объекты соцкультбыта.
Начало поставок продукции с первой линии завода ожидается в 2018 году, со второй линии - в 2020 году. Мощность каждой линии составит 5 миллионов тонн в год.
«Газпром» готов к большому разговору
Кроме того, на прошедшей неделе механизм проведение общественных слушаний по строительству завода СПГ в Хасанском районе обсудили первый вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРОВ и представители ОАО «Газпром СПГ Владивосток».
Сергей Сидоров подчеркнул, что обсуждение проекта завода по сжижению природного газа в Хасанском районе Приморья должно быть максимально открытым.
«Очень важно провести общественную экспертизу. Мы должны объективно показать приморцам, что региону даст открытие завода СПГ. Это один из ключевых проектов в регионе на сегодняшний день», - сказал он.
Также первый вице-губернатор высказал мнение, что эксперты в самых разных областях тоже должны принять участие в общественных слушаниях.
Генеральный директор ОАО «Газпром СПГ Владивосток» Игорь КРУТИКОВ согласился, что необходимо подключить к обсуждению проекта ведущих экспертов в разных областях.
Леопарду можно не бояться
Ряд независимых экспертов также уверен, что при строительстве завода по производству сжиженного природного газа на полуострове Ломоносова в Хасанском районе негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на популяцию копытных и хищников, будет краткосрочным и незначительным.
А в перспективе завод позволит отвлечь население от браконьерства и обеспечить лучшую пожарную безопасность прилегающих территорий.
По мнению специалиста-зоолога, кандидата биологических наук, директора Приморского филиала «Центр амурский тигр» Сергея АРАМИЛЕВА, прямого воздействия завода СПГ в том месте, где он планируется, на популяцию дальневосточного леопарда не будет.
Также эксперт обратил внимание, что газопровод предполагает реализацию комплекса серьезных противопожарных мероприятий, в том числе создание минерализованных полос и регулярной охраны.
Евгений СИДОРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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