Дальний Восток на отборочном турнире Чемпионата мира по футболу среди детей-сирот представит команда из Приморья

В сборную команду вошли спортсменки из Уссурийска, Спасска-Дальнего, Партизанска и поселка Кавалерово

В мае 2018 года «МегаФон» организует первый в истории России Чемпионат мира по футболу среди детей-сирот, который соберет в Москве 24 команды из 22 государств. Нашу страну представят две команды: «ГАЛАКТИКА» (Смоленская область) – победитель всероссийских Соревнований «Будущее зависит от тебя» этого года в старшей возрастной группе, и сборная команда девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Состав сборной определится по результатам федерального отборочного турнира, который пройдет в Москве 22 декабря 2017 года, также впервые в истории соревнований.

Футбольные соревнования «Будущее зависит от тебя» компании «МегаФон» - это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, который помогает им приобщаться к здоровому образу жизни, становиться целеустремленнее и успешнее, находить свое место в обществе, а порой и новых родителей. С 2014 года вместе с фондом «Измени одну жизнь» «МегаФон» снимает видеоанкеты участников соревнований, благодаря которым уже 448 мальчиков и девочек со всей страны обрели семью. За 12 лет турнир охватил 34 000 ребят и 3 500 команд из 140 городов семи стран, а в мае 2018 года впервые в истории будет организован Чемпионат мира среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя». Целью этого беспрецедентного для России события станет дать детям уже из 22 государств шанс на успех и возможность самим творить свою историю.

За право представить Россию на Чемпионате мира и будут соревноваться на федеральном отборочном турнире в конце декабря воспитанницы социальных учреждений для детей-сирот из пяти регионов нашей страны: Дальнего Востока и Восточной Сибири, Западной Сибири, Северо-Запада, Урала и Центра России. Состав этих команд был определен по результатам региональных матчей. Каждая команда будет представлена семью, а не шестью игроками на поле и двумя в запасе, благодаря чему возможность войти в историю российского молодежного футбола получат еще больше молодых спортсменок.

В России и в других странах мира футбол традиционно считается мужским видом спорта, девушек все еще неохотно берут в смешанные команды и порой сомневаются в их способностях, несмотря на то, что сегодня они ни в чем не уступают мужчинам – ни в мастерстве, ни в своей настойчивости на пути к победе! Именно поэтому отборочный турнир среди команд девушек так важен для участниц: в соответствии с обновленным девизом соревнований «Футбол начинается с тебя» он позволит им показать судьям результаты упорных тренировок и даст шанс наравне с юношами достойно представить нашу страну на международной арене.

Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков отметил: «Мы с нетерпением ждем встречи с юными футболистами из 22 государств на Чемпионате мира среди детей-сирот, который проведем вместе с международными благотворительными организациями Save the Children и Street Child United. «МегаФон» поможет ребятам проявить себя в спорте, подружиться со сверстниками из разных стран и открыть для себя новые горизонты – личные, общественные и профессиональные. Шанс поехать на Чемпионат мира – безусловно, достойный приз, который останется в памяти игроков на всю жизнь и еще сильнее закалит их характер! Я желаю всем участницам отборочного турнира среди девушек в декабре показать свои возможности по максимуму, и пусть победят сильнейшие!»

Ольга Юрьева, воспитанница Центра содействия семейному устройству г. Спасска-Дальнего, поделилась своими переживаниями: «Я очень люблю футбол, принимаю участие во всех турнирах в нашем городе, и всегда моей мечтой было побывать на большом Чемпионате. Я не могу передать эмоции, которые испытала, когда услышала свою фамилию в списке тех, кто поедет на отборочную игру. Принять участие в таком большом спортивном празднике, увидеть Москву, познакомиться с девочками из всех уголков России, которые так же, как и я, готовы доказать мальчишкам, что можем в этой игре многое – о таком я не могла даже мечтать! На мне и моих напарницах по команде – большая ответственность, и мы готовы показать все, на что способны!».

Дальний Восток на отборочном турнире представит сборная команда из Уссурийска, Спасска-Дальнего, Партизанска и поселка Кавалерово. Честь Урала на соревнованиях будут защищать воспитанницы школы-интерната №1 г. Кирова и Сосновского детского дома – команда «New Вятка». От Северо-Западного региона в матчах будут участвовать девушки из Твери. Центральный регион России представит команда из поселка Нарышкино Орловской области. Западная Сибирь будет представлена сборной из трёх детских домов Красноярского края. Все участницы – по-настоящему сильные игроки, победители областных турниров, настроенные только на победу.

О проекте «Будущее зависит от тебя»

Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству.

За двенадцать лет истории турнира в нем приняли участие более 3 500 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 34 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 100 видеоанкет об участниках турнира, 444 из них уже обрели новую семью.

Официальный сайт Соревнований: http://football.megafon.ru/

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