Бизнес-гороскоп: Козерогам лучше пока не бодать двери магазинов

Бизнес-гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря

ОВЕН. Стабильность материального положения может дать вам возможность организовать прием долгожданных гостей или купить дорогие билеты в театр, чтобы порадовать себя в праздники. Самой сложной в финансовом плане может оказаться суббота. Чтобы приобрести всем подарки к Новому году, придется в чем-то себе отказать.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе хорошо отдавать долги и оказывать безвозмездную материальную помощь. Но не следует перебарщивать с тратами на себя, особенно во второй половине недели: вы можете оказаться излишне расточительны. А ведь череда праздников с поездками и развлечениями еще даже не наступила.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное время. Вашу работу оценят и дадут солидную годовую премию. Если у вас есть творческие проекты, нестандартные идеи, вам нужно их грамотно сформулировать, чтобы получить одобрение начальства и помощь спонсоров в их реализации.

РАК. Эта неделя связана со стабильностью и финансовым благополучием. Хорошая неделя для приобретений для дома и семьи. Можно сделать какой-то общий подарок – например, новый автомобиль. В среду есть вероятность финансовых поступлений. В воскресенье не рекомендуется заходить в магазины, кроме продуктовых.

ЛЕВ. В понедельник не исключена вспышка раздражения, возможно, вызванная внезапными финансовыми проблемами. Особенно обидно оказаться на мели перед праздниками. Постарайтесь сдержаться. Если вы включите режим экономии и откажетесь на неделю от походов в кафе и поездок на такси, то ситуация быстро выправится.

ДЕВА. Финансовое положение стабильно, но возможны непредвиденные траты. Не исключено, что внезапно выяснится: вам не в чем идти на предновогоднюю вечеринку. Придется срочно бежать в модный бутик. Четверг - благоприятный день для заключения договоров и сделок.

ВЕСЫ. В понедельник и вторник вероятны некоторые финансовые затруднения, однако вторая половина недели позволит исправить сложившееся положение. В четверг вы можете интуитивно почувствовать, как лучше распорядиться деньгами. Возможно, их стоит отложить или вложить.

СКОРПИОН. Финансовое положение стабильно, сколько отдадите - столько и вернете. Если были какие-то задержки с зарплатой, то все долги перед вами погасят. Еще и премию дадут, ведь начальство оценит вашу работу, опыт и мастерство.

СТРЕЛЕЦ. Во вторник вас могут ожидать незначительные денежные поступления, которыми необходимо распорядиться разумно, чтобы ваш бюджет продолжал оставаться на плаву. Финансовые дела, начатые в среду, имеют большие шансы на успех. В выходные отправляйтесь за подарками для близких.

КОЗЕРОГ. В понедельник лучше не совершать набеги на магазины, так как деньги, которые вы там оставите, вам понадобятся через несколько дней для других, более насущных целей. В среду и четверг будьте особенно внимательны и осторожны, имея при себе ценные вещи или крупную сумму. Не скупитесь на новогодние украшения и елочные игрушки.

ВОДОЛЕЙ. На работе не исключены конфликты и начало новых сложных проектов. К концу недели, распутав этот клубок, вы почувствуете значительное облегчение. В пятницу возможны финансовые поступления. В выходные не скупитесь и устройте застолье с коллегами или друзьями.

РЫБЫ. В понедельник и вторник некие ограничения в финансовых средствах могут вас огорчить, но не переживайте, к среде эта ситуация кардинально поменяется. В четверг будут удачными необходимые покупки и приобретения. В выходные вам, скорее всего, придется работать, чтобы дописать все отчеты и завершить дела до нового года.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.