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Воспитанникам детских домов Приморья подарят новогоднюю сказку
В 2017 году каждый Центр содействия семейному устройству детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Приморского края будет иметь свою шефскую организацию-помощника. Уже сегодня у многих детских домов края есть такие помощники.
Как рассказали в департаменте образования и науки, в декабре 2016 года «Владивостокский морской торговый порт» взял под патронаж краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в поселке Ярославский Хорольского района.
«В рамках благотворительной акции ВМТП собрал для ребят новогодние подарки, которые 28 декабря инициативная группа портовиков лично передаст детям и устроит настоящий новогодний праздник с аниматорами, фокусниками и шоу мыльных пузырей. В следующем году ВМТП продолжит шефство на постоянной основе, портовиками запланированы ежеквартальные мероприятия, экскурсии в порт для ребят и многое другое», – прокомментировали сотрудники ведомства.
Также в преддверии Нового года руководство Tigre de Cristal подготовило сюрприз для детей из нескольких детских домов.
«Ежегодно Tigre de Cristal принимает участие в программе “Дети Приморья”, которая предоставляет возможность детям почувствовать праздничную атмосферу Нового года. В этом году сегодня, 19, а также 21 декабря, представители Tigre de Cristal приедут в гости к детям из детских домов в поселке Славянка и в Большом Камне. Ребята каждого из учреждений заранее написали письма Деду Морозу с пожеланиями того, что они хотели бы получить в качестве подарка, включая учебно-познавательные игры, куклы, трансформеры, парфюмерию и косметику», – отмечают специалисты департамента.
Отметим, в конце прошлого года по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского в Приморье стартовал большой социальный проект «Дети Приморья», призванный превратить Приморье в территорию без сирот. В рамках проекта, 1 ноября 2016 года стартовала акция «Новый год в семье», которая продлится до 10 января 2017 года.
Глава региона подчеркнул, что работа в рамках социального проекта «Дети Приморья» в этом году будет направлена на развитие системы патроната, сообщает пресс-служба администрации ПРиморского края.
«В Приморье очень много отзывчивых людей, и благотворительность в адрес детей-сирот достаточно распространена. Но мне бы хотелось, чтобы у каждого детского дома был свой куратор, который будет координировать работу всех шефских организаций, предпринимателей и частных лиц в этом направлении, а также активно сотрудничать с местными администрациями и помогать в решении возникающих проблем. Ведь благотворительные акции точно не должны быть разовыми. Необходима ежедневная кропотливая работа, потому что дети нуждаются во внимании и поддержке каждый день», – заявил Губернатор.
Владимир Миклушевский также призвал всех неравнодушных жителей края поддержать проект «Дети Приморья».
«Я хочу обратиться ко всем бизнесменам и просто неравнодушным людям принять участие в проекте. Мы стремимся сделать так, чтобы все сироты в Приморье обрели свою семью. Но пока они находятся в детских домах, они очень нуждаются во внимании и заботе», – подчеркнул глава края.
Напомним, в рамках проекта «Дети Приморья» также открыта линия для сбора средств путем смс-голосования. Для того, чтобы пожертвовать, нужно отправить смс на номер 4647 со словом ДАРЮ и указанием суммы платежа. Если не указывать сумму в смс, сработает фиксированный платеж – 100 рублей. Между словом ДАРЮ и суммой обязательно должен быть пробел, предупреждают организаторы. А вот слово ДАРЮ можно писать и большими, и маленькими буквами, русским либо латинским шрифтом. Стоимость одной смс составит не более 6,7 рублей с учетом налога.
Также деньги можно перечислить на банковский счет Приморского краевого отделения российского детского Фонда.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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