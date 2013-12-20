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Приморский край готовится перейти на цифровое телевещание
20 Декабря 2013, 17:05 | Приморье
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, в настоящее время жители края получают в цифровом качестве 8 телеканалов первого мультиплекса и 3 радиоканала. Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации» предусматривает полное прекращение в ближайшие годы аналогового телевещания.
Переход на «цифру» позволит обеспечить высокое качество изображения. Кроме того, современные телеприёмники рассчитанны на цифровой формат.
Приморцы, у которых до сих пор стоят старые телевизоры, должны поменять их на новые или купить специальные адаптеры. Телекомпании также должны заменить устаревшее оборудование.
В частности, краевое предприятие «Общественное телевидение Приморья» наметило масштабную техническую модернизацию с 2014 года.
Как сообщили в телекомпании, здесь запланирована полная замена аппаратно-студийного комплекса, построенного ещё в 2003 году.
«1 января 2015 года вся страна должна перейти на цифровое телевещание. Сегодня ОТВ покрывает почти всю территорию Приморского края, больше того, наш канал смотрят не только в России но и за рубежом. Но в связи с тем, что оборудование в аппаратно-студийном комплексе 1999 года выпуска, все программы выходят в аналоговом формате, и значит меньше чем через год приморский канал может исчезнуть из телепрограммы. Поэтому сейчас руководством компании принято решение провести масштабную техническую модернизацию телекомплекса», - рассказал генеральный директор КГБУ «Общественное телевидение Приморья» Александр Мальцев.
Также предстоит замена передвижной телевизионной станции, используемой для организации прямых трансляций.
«За последний год в крае прошло очень много мероприятий, у нас появился театр оперы и балета, открыт концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена». Понятно, что не у всех жителей края есть возможность регулярно ездить во Владивосток. Со следующего года концерты и хоккейные матчи жители смогут увидеть в прямом эфире из любого уголка Приморья - они будут транслироваться на ОТВ. Сегодня канал проходит серьезную техническую модернизацию, чтобы обеспечить всех жителей края качественным телевизионным продуктом», - рассказал директор департамента информационной политики Приморского края Сергей Нехаев.
Средства на новое телевизионное и телекоммуникационное оборудование заложены в бюджете Приморского края.
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отв позорный про ЕРовский канал, будет он или нет нормальному человеку всё равно. да и вообще, развитые люди давно смотрят спутниковые, тк всё что идет из массквы есть однобокая подача информации и цензура. /зато пиф паф хоть отбавляй/