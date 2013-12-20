Москвичи продолжают "тушить свет" в Приморье

Приморье, похоже, еще надолго останется краем с мрачной репутацией

На Первом канале с успехом идет многосерийный телефильм «Нюхач», повествующий о работе некоего вымышленного бюро расследований, одним из сотрудников которого является человек с уникальными способностями по части обоняния.

Все бы ничего, вот только буйная фантазия сценаристов не прошла мимо Приморского края. В одной из серий фильма главный герой включает телевизор, где в этот момент начинается программа новостей. И сразу после нужной герою по сценарию новости идет горячая информация о том, что… жители Приморского края вновь остались без электричества, а министр МЧС уже вылетел…

Массовые многочасовые отключения электричества в 90-х годах в Приморском крае вызвали большой резонанс в российском обществе и в какой-то момент превратились в своеобразную визитную карточку региона. Да к тому же буквально въелись в подсознание жителей других регионов страны. Прошло уже почти 15 лет, однако народ продолжает стойко ассоциировать Приморский край с теми мрачными событиями.

Не так давно корреспондент ZRPRESS.RU был в командировке в Москве. В одном из магазинчиков столичного ГУМа довелось разговориться с продавцом. Когда женщина-продавец узнала, что покупатель прилетел из Владивостока, то сразу радостно воскликнула: «У вас там свет отключают!». В общем, прилепленный когда-то небезосновательно ярлык стал вполне устойчивым стереотипом наряду с тиграми и медведями. Судя по всему, в этот ряд неумолимо падает и новогодняя елка…

Вот и зазывай после этого в Приморский край инвесторов…

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.