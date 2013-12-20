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Москвичи продолжают "тушить свет" в Приморье
Приморье, похоже, еще надолго останется краем с мрачной репутацией
На Первом канале с успехом идет многосерийный телефильм «Нюхач», повествующий о работе некоего вымышленного бюро расследований, одним из сотрудников которого является человек с уникальными способностями по части обоняния.
Все бы ничего, вот только буйная фантазия сценаристов не прошла мимо Приморского края. В одной из серий фильма главный герой включает телевизор, где в этот момент начинается программа новостей. И сразу после нужной герою по сценарию новости идет горячая информация о том, что… жители Приморского края вновь остались без электричества, а министр МЧС уже вылетел…
Массовые многочасовые отключения электричества в 90-х годах в Приморском крае вызвали большой резонанс в российском обществе и в какой-то момент превратились в своеобразную визитную карточку региона. Да к тому же буквально въелись в подсознание жителей других регионов страны. Прошло уже почти 15 лет, однако народ продолжает стойко ассоциировать Приморский край с теми мрачными событиями.
Не так давно корреспондент ZRPRESS.RU был в командировке в Москве. В одном из магазинчиков столичного ГУМа довелось разговориться с продавцом. Когда женщина-продавец узнала, что покупатель прилетел из Владивостока, то сразу радостно воскликнула: «У вас там свет отключают!». В общем, прилепленный когда-то небезосновательно ярлык стал вполне устойчивым стереотипом наряду с тиграми и медведями. Судя по всему, в этот ряд неумолимо падает и новогодняя елка…
Вот и зазывай после этого в Приморский край инвесторов…
Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Житель Хасанского района15:51, 20.12.2013#
Как выключали, так и продолжают выключать!! Только теперь хитрее стали делать, в СМИ эту информацию не пускают. А последнее время совсем обнаглели, даже наоборот (привожу пример из последних дней) сообщают, что "запланированное в воскресенье (15. 12) отключение света (а соответственно и воды, и отопления) перенесено на 23. 12" (понедельник), якобы негоже людей в выходной день без удобств оставлять, к тому же сильное похолодание как раз ожидалось. Так ведь ведь отключили же!! И плевать на людей!! Краскино вообще заморозили напрочь. А в СМИ ни звука об этом! И все лето отключали, и осенью часто. Дустом их, дустом. . . . .
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нефиг было в 90-х свет выключать. . .