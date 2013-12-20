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Москвичи продолжают "тушить свет" в Приморье

20 Декабря 2013, 10:57 | Приморье

Приморье, похоже, еще надолго останется краем с мрачной репутацией

На Первом канале с успехом идет многосерийный телефильм «Нюхач», повествующий о работе некоего вымышленного бюро расследований, одним из сотрудников которого является человек с уникальными способностями по части обоняния.

Все бы ничего, вот только буйная фантазия сценаристов не прошла мимо Приморского края. В одной из серий фильма главный герой включает телевизор, где в этот момент начинается программа новостей. И сразу после нужной герою по сценарию новости идет горячая информация о том, что… жители Приморского края вновь остались без электричества, а министр МЧС уже вылетел…

Массовые многочасовые отключения электричества в 90-х годах в Приморском крае вызвали большой резонанс в российском обществе и в какой-то момент превратились в своеобразную визитную карточку региона. Да к тому же буквально въелись в подсознание жителей других регионов страны. Прошло уже почти 15 лет, однако народ продолжает стойко ассоциировать Приморский край с теми мрачными событиями.

Не так давно корреспондент ZRPRESS.RU был в командировке в Москве. В одном из магазинчиков столичного ГУМа довелось разговориться с продавцом. Когда женщина-продавец узнала, что покупатель прилетел из Владивостока, то сразу радостно воскликнула: «У вас там свет отключают!». В общем, прилепленный когда-то небезосновательно ярлык стал вполне устойчивым стереотипом наряду с тиграми и медведями. Судя по всему, в этот ряд неумолимо падает и новогодняя елка…

Вот и зазывай после этого в Приморский край инвесторов…

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: инвестиции  кино  электроэнергия  культура 



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Комментарии

  • Псевдоним12:00, 20.12.2013#

    нефиг было в 90-х свет выключать. . .

  • Робин Бэд13:05, 20.12.2013#

    Вы че так и не поняли, свет отключали. что бы Наздрата снять, а Наздрата сняли. что бы Дарькина в губеры, а Дарькина в губеры. что бы он все Приморье сдал москвичам, а москвечам Приморье. что бы бабло выкачивать. Фирштейн.

  • Псевдоним12:43, 20.12.2013#

    Зато у нас приезжих меньше. Это я еще политкорректно высказался.

  • степа12:53, 20.12.2013#

    Если в кране нет воды, а в розетке тока, значит вы недалеко от Владивостока. Это при самом главном аристократичном приморчанине было с премией за это звание в 1 миллион доларей - тогда еще только так можно было отмыть бабки под благовидным предлогом, хотя и смешным.

  • Псевдоним13:31, 20.12.2013#

    Не пора ли переименовать газету в Жёлтый Рог?

  • Маруся15:13, 20.12.2013#

    Как вспомню веерные отключения. . . А сколько народу погибло, не получив плановые операции. Ненавижу Наздрата-карманы набивал-я бы его пожизненно в черном чулане без электричества держала и его выводок

  • Житель Хасанского района15:51, 20.12.2013#

    Как выключали, так и продолжают выключать!! Только теперь хитрее стали делать, в СМИ эту информацию не пускают. А последнее время совсем обнаглели, даже наоборот (привожу пример из последних дней) сообщают, что "запланированное в воскресенье (15. 12) отключение света (а соответственно и воды, и отопления) перенесено на 23. 12" (понедельник), якобы негоже людей в выходной день без удобств оставлять, к тому же сильное похолодание как раз ожидалось. Так ведь ведь отключили же!! И плевать на людей!! Краскино вообще заморозили напрочь. А в СМИ ни звука об этом! И все лето отключали, и осенью часто. Дустом их, дустом. . . . .

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