Молодым семьям Приморья помогут с жильем

1300 приморских молодых семей в течение нескольких лет смогут улучшить жилищные условия, приняв участие в краевой целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края».

Как рассказали в управлении по делам молодежи Приморского края, первый этап ее реализации рассчитан на 2013 - 2015 годы.

Участники программы - приморские молодые семьи - будут иметь возможность получить социальные выплаты на приобретение или строительство жилья эконом-класса. Дополнительное финансирование для таких семей будет предусмотрено в том случае, если за время действия программы у пары родится ребенок.

Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составит 775,87 млн рублей. Сегодня в Приморском крае более 2500 молодых семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Золотой Рог».