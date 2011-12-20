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Молодым семьям Приморья помогут с жильем
1300 приморских молодых семей в течение нескольких лет смогут улучшить жилищные условия, приняв участие в краевой целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края».
Как рассказали в управлении по делам молодежи Приморского края, первый этап ее реализации рассчитан на 2013 - 2015 годы.
Участники программы - приморские молодые семьи - будут иметь возможность получить социальные выплаты на приобретение или строительство жилья эконом-класса. Дополнительное финансирование для таких семей будет предусмотрено в том случае, если за время действия программы у пары родится ребенок.
Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составит 775,87 млн рублей. Сегодня в Приморском крае более 2500 молодых семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
«Золотой Рог».
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