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В Приморском крае откроются новые центры бесплатной юридической помощи
ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря, ZRPRESS. «Первый год работы Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России оказался плодотворным и богатым на события. Нам многое удалось сделать и мы не собираемся останавливаться, еще очень много планов, которые будем реализовывать в будущем году», - рассказал "ЗР" председатель ПРО АЮР Александр Шевченко.
Общее собрание Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России состоялось 16 декабря. На собрании были подведены итоги работы за прошедший год, утвержден план действий на будущий год, а также в торжественной обстановке были приняты новые члены Ассоциации.
Особенно было отмечено одно направление деятельности – оказание бесплатной юридической помощи населению. В 2011 году Приморское региональное отделение приняло участие в трех общероссийских днях бесплатной юридической помощи, организовало работу четырех таких центров, один из которых открыт совместно с управлением Министерства юстиции в Приморском крае, заключены соглашения о совместной деятельности со многими управлениями госслужб, а также на сайте Ассоциации уже второй месяц функционирует электронная приемная. Показательным стал тот факт, что новопринятые члены Ассоциации из разных уголков Приморского края – это и Уссурийск, и Большой Камень, и Черниговский район, и Дальнегорск. Тем самым расширяется география центров бесплатной юридической помощи, открытие которых планируется в 2012 году.
«Мы считаем важным привлекать к совместной деятельности как можно больше представителей госструктур и социально важных организаций и объединений. В состав Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России входят руководители приморских управлений Министерства юстиции, антимонопольной службы, Росреестра, службы по финансовым рынкам, представители адвокатской и нотариальной палат по Приморскому краю, преподаватели юридической школы ДВФУ, руководители юридических отделов и управлений крупных организаций края и многие-многие другие практикующие юристы, которым не все равно, как развивается и совершенствуется правовое общество», – говорит руководитель аппарата ПРО АЮР Андрей Агарков.
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