У приморцев есть еще 10 дней, чтобы подать заявку на программу "400 дворов"

В проекте принимают участие все населённые пункты Приморского края (ИНФОГРАФИКА)

«400 дворов» — программа благоустройства дворов, в которую войдут 400 адресов по всему Приморскому краю. Для участия в проекте необходимо подать заявку на благоустройство, заверенную всего 20 подписями соседей. На это у жителей осталось 10 дней, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В 2018 году в проекте принимают участие все населённые пункты Приморского края. На первом этапе программы у приморцев был шанс решить, как именно будут благоустроены дворы, каждый мог проголосовать за самые нужные и актуальные проекты. По итогам голосования были определены самые востребованные формы благоустройства: установка детских площадок, установка спортивных площадок /воркаутов, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц.

Заявки на благоустройство дворов принимаются до 1 декабря 2018 года. Форму заявки можно скачать на сайте или найти в любом отделении МФЦ.

Список победителей будет опубликован 5 декабря, а по результатам все 400 победителей в торжественной обстановке получат от организаторов конкурса специальные сертификаты. Сертификаты дают финалистам гарантию, что их инициатива будет реализована с мая по ноябрь 2019 года.