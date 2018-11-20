Во Владивостоке один учитель ведет урок для двух классов в двух кабинетах одновременно

В Приморье на одном известном аккаунте в инстаграм появился "крик души" родителей одной из школ Владивостока

Не получив ответа ни в администрации школы, ни у чиновников родители написали в инстаграм dpskontrol_125rus. Дети уже вторую четверть не могут получить базовых знания по основным предметами, таким как русский язык, математика и другие.

"Обращаемся к вам за помощью от лица всех родителей и учеников 4 "Б" класса МБОУ СОШ N38 г. Владивостока, так как обращения в администрацию школы и в Отдел образования г. Владивостока не дали никаких результатов. Ситуация сложилась таким образом, что у нашего класса нет учителя. Четверты класс- это выпускной класс начальной школы, в конце года у детей ВПР (Всероссийская проверочная работа), и как наши дети будут ее сдавать, если у них нет преподавателя?".

Суть нашей истории такова: учитель, которая вела детей 2 и 3 класс, в прошлом году уволилась и нашему классу назначили нового педагога. Первую неделю сентября все было хорошо, но через неделю для нашего класса было проведено собрание, на котором нас поставили перед фактом – у нас забирают учителя, так как директор набрала дополнительно еще один первый класс и его некому вести. Была озвучена информация, что у детей будет один классный руководитель и учителя предметники, как в старших классах. В результате, вот уже вторая четверть, но у детей НЕТ классного руководителя, не ведется математика и ОКМ (основные предметы для сдачи ВПР). Русский язык учитель преподает, но в двух (!!!) классах одновременно (в двух кабинетах!!!). Наши дети в школе оказались никому не нужны. Помогите, может советом, куда ещё писать и идти. Спасибо!!

Такая ситуация складывается во многих школах Приморского края. Учителя уходят из-за нарастающей с каждым годом нагрузки, бесконечной волокиты с бумагами. Зарплата учителей во многих школах приравнена к зарплате технического персонала. Хотя учителя дополнительно несут ответственность за здоровье и безопасность детей. И очень часто педагогам приходится работать на полторы-две ставки, что бы получить достойную заработную плату.

Это подтверждают и комментарии под обращением:

@maksim.gavrilchenko: "Блин в школе N35 тоже нет учителя начальных классов. Один учитель ведет два класса".

@olyavoytenko555: "У нас такая же ситуация, то англ. нет то матем. Учителя уходят.... сш №61 владивосток"

@_derzkaya_madam_@dpskontrol_125rus: "Да просто бред...математики нет"

@pavlikova_yulia: "60% не хватает учителей в Приморском крае. Никто не хочет идти работать!"

@tatuiko9478: "Пускай государство начнет платить учителям зарплату как военным . Я думаю, учителя держаться будут"

@timka.katya: "У нас в 61 у второго класса нет учителя английского (ладно, сами как-нибудь), учителя физкультуры тоже нет. Знаю у старших выпускных классов нет учителей ведущих предметов: русский, математика, физика. У ребенка в саду за 3 месяца сменилось 4 воспитателя (может и больше) не всегда водила ребенка. Было время когда одна воспитатель на две группы бегала. Дети 4х детки!!! оставались одни без присмотра".

@_derzkaya_madam_@lpg_vladivostok: "Если честно, для меня дико читать такой пост, с такими просьбами.. как так ...дети не получают все часы по программе...это что такое?! Это что за уроки русского языка в двух классах одновременно?!"

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



