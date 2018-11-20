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Вакханалия с дровами для населения края заканчивается
Власти Приморья приступили к решению старой и острой для многих муниципалитетов проблемы
Вопросы обеспечения дровами постоянно звучат на встречах с жителями, которые проводит Олег КОЖЕМЯКО в рабочих поездках по краю. Одинаково остро эта проблема поднималась и в Партизанске, и в Чугуевке, и в Кавалерово. Врио губернатору Олегу Кожемяко, который провел прошедшую неделю в приморской глубинке, жители муниципалитетов неоднократно жаловались, что дрова им продают по завышенным ценам. Итог - за неудовлетворительную работу в этой части снят директор Приморского лесничества, в бюджете края уже учтено создание «гортопов», которые будут целенаправленно обеспечивать население топливом.
«У нас много стариков, сами распилить бревна они не могут, приходится нанимать людей. Помимо этого, нам не дают квитанции, поэтому компенсацию за дрова мы получить не можем», – поднял проблему на встрече в Чугуевке местный житель Олег Баглай.
Отвечая на вопрос Олег Кожемяко сообщил, что принял решение уволить директора Приморского лесничества.
«Задача по обеспечению дровами населения – одна из основных. Муниципальные администрации должны организовать доставку. Люди мне жалуются, что куб дров стоит больше 2 тысяч рублей – такого быть не должно. У нас в крае 50% населения используют печное отопление, поэтому вы должны выполнить свои обязательства по заготовке дров и обеспечению ими населения по доступной цене», – подчеркнул он, поручив департаменту лесного хозяйства проинформировать население края о поставщиках дров.
«Мы сейчас бежим вслед уходящему поезду, зима на носу, а у нас проблема с дровами. Но ситуация в любом случае будет решена», – заявил он.
По словам врио губернатора, в крае создается система так называемых «гортопов», которые в каждом муниципалитете непосредственно займутся обеспечением населения дровами. В этом вопросе краевые и муниципальные власти работают во взаимодействии, и регион окажет всю необходимую финансовую помощь районам.
Кроме того, администрация края направила в правительство обращение по упрощению порядка предоставления дров жителям региона. Речь о передаче муниципалитетам без конкурсных процедур полномочий для обеспечения жителей дровами по соглашениям с краевым лесничеством.
«Излишняя зарегулированность только мешает нормальному обеспечению жителей дровами. Эти предложения должны выйти в распоряжение Правительства. Безусловно, они окажут влияние на ту большую работу, которую предстоит делать Приморскому краю в улучшении ситуации по многим социально важным направлениям, в том числе, в сферах здравоохранения, образования», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Настойчивость, с которой власти Приморья взялись за решение застарелой проблемы вселяет уверенность, что она будет в скором времени решена.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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